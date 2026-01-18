"ไหม" ช่วยผู้สมัครนนท์หาเสียง ชูนโยบายสวัสดิการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ มั่นใจเสียงตอบรับส้มทั้งจว.อีกครั้ง

“ศิริกัญญา” ช่วยผู้สมัครปชน.หาเสียงนนทบุรี ชูนโยบายสวัสดิการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ มั่นใจเสียงตอบรับนนทบุรีสีส้มอีกครั้ง
วันที่ (18 มกราคม 2569) นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน เดินทางไปที่จังหวัดนนทบุรี พร้อมกับ สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ วุฒากร บุตยกุล ผู้สมัคร สส.นนทบุรี เขต 1 เบอร์ 8 และ เกียรติคุณ ต้นยาง ผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี เขต 7 เบอร์ 1 โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น มีประชาชนเข้ามาให้กำลังใจตลอดทาง
ระหว่างการหาเสียง นางสาวศิริกัญญาได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่า การลงพื้นที่หาเสียงครั้งนี้มีประชาชนเข้ามาสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้อง รวมถึงตอบรับต่อการทำงานของพรรคประชาชนที่ผ่านมา เช่น การร่วมผลักดันการปรับสูตรบำนาญประกันสังคมให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมมากขึ้น รวมถึงสอบถามเกี่ยวกับนโยบายของพรรคประชาชน เช่น การเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในอัตรา 1,000–1,500 บาทต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับสถานะทางการคลังของประเทศในปัจจุบัน ทั้งนี้ ตนได้รับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อนำไปผลักดันเป็นนโยบายของรัฐบาลประชาชนต่อไป
นางสาวศิริกัญญากล่าวด้วยว่า พื้นที่นนทบุรีได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เราทำงานบนพื้นฐานของข้อมูล และจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้จังหวัดนนทบุรีเป็นสีส้มทั้งจังหวัดอีกครั้ง และสามารถจัดตั้งรัฐบาลประชาชนเข้าไปแก้ปัญหาของประชาชน