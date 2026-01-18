ปลัด ก.เกษตรฯ เปิดงาน "วันกล้วยไม้แห่งชาติ" 2569 มอบถ้วยรางวัลพระราชทาน ประกวดกล้วยไม้ ยกระดับกล้วยไม้ไทยสู่ตลาดโลก

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันกล้วยไม้แห่งชาติ" ประจำปี 2569 "Blooming Siam The Global Charm of Thai Orchids งามอย่างไทย สู่ความเลอค่าระดับโลก" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี มอบถ้วยรางวัลพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไม้ไทย และสร้าง Soft Power กล้วยไม้ไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ให้เป็นสินค้าที่สำคัญ สร้างมูลค่าการส่งออก สร้างรายได้ให้เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไม้ไทย สร้างความมั่นคงในอาชีพ แสดงศักยภาพกล้วยไม้ไทยในทุกมิติให้เป็นที่รับรู้ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดต่างประเทศให้ความสนใจสินค้าไม้ตัดดอกของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้ ส่งผลให้มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่มีโอกาศในการแข่งขันในตลาดโลก และสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น การจัดงานประกวดพันธุ์กล้วยไม้ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการยกระดับและพัฒนากล้วยไม้ไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้าง Soft Power กล้วยไม้ไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ให้เป็นสินค้าที่สำคัญ สร้างมูลค่าการส่งออก สร้างรายได้ให้เกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไม้ไทย สร้างความมั่นคงในอาชีพ แสดงศักยภาพกล้วยไม้ไทยในทุกมิติให้เป็นที่รับรู้ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน
"รัฐบาลมีนโยบายยกนะดับคุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยยึดหลัก ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญ ในการช่วยรองรับผลผลิตกล้วยไม้ในช่วงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกร" ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว
ด้าน นายนิรันดร์ มูลธิดา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ในปี 2566 ไทยมีมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้เป็นอันดับที่ 2 ของโลก มีสัดส่วนร้อยละ 33.40 ของมูลค่าตลาดกล้วยไม้โลก และปี 2567 กล้วยไม้เป็นสินค้าไม้ตัดดอกที่ไทยส่งออกมากที่สุด ปริมาณ 19,129 ตัน มูลค่า 2,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปีก่อนหน้า ซึ่งจากข้อมูล กล้วยไม้จึงถือว่าเป็นสินค้าเกษตรที่น่าผลักดันสู่ความมั่นคงในตลาดโลกเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการนำกล้วยไม้ที่ได้รางวัลต่างๆ มาจัดแสดงให้ประชาชนได้รับชมอย่างใกล้ชิด และมีกิจกรรมทั้งทำเครื่องประดับจากกล้วยไม้ การสาธิผสมพันธุ์กล้วยไม้ สาธิตการปลูกดูแลรักษา การร้อยพวงมาลัยกล้วยไม้ ตลอดจนการจัดกระเช้ากล้วยไม้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยไม้ไทยในหลากหลายมิติ รวมถึงมีร้านค้าจำหน่วยพันธุ์กล้วยไม้ และสินค้าแปรรูปต่างๆ อีกด้วย