“ดร.เอ้” นำทัพพรรคไทยก้าวใหม่ ลุยหนองแขม-บางบอน ชูแก้น้ำท่วม-น้ำเน่า ปลดหนี้ กยศ. 100% ดันเรียนฟรีถึง ป.ตรี-เอก ขอพลังคนรุ่นใหม่เปลี่ยนกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 07.00 น.พรรคไทยก้าวใหม่ นำโดย ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ และ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับ นายวิเชียร กันทาทรัพย์ เขต 26 เบอร์ 8 , นายสามารถ คุ้มทรงธรรม ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 27 เบอร์ 10 และ น.ส.ทิพย์รัมภา วิธูชุลีโชติ ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 28 เบอร์ 6 โดยมี
นายกิติ วงษ์กุหลาบ รองหัวหน้าพรรค ร่วมช่วยหาเสียงในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย และเริ่มจากการไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัยที่วัดบางบอน ก่อนเดินพบประชาชนที่ตลาดวัดหนองแขม และตลาดพระปิ่นห้า
ต่อมาในเวลา 10.00 น. "ดร.เอ้ สุชัชวีร์" พร้อมคณะ ได้พบปะประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาน้ำทะเลหนุนและการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปู ปลา รวมถึงตัวแทนจากชมรมคนรักลิงหัวใจแกร่ง เข้ามาสะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ออาชีพ รายได้ และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ยังกล่าวถึงปัญหาฝุ่นซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพืันที่ว่า พื้นที่หนองแขม-บางบอน เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเผชิญปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และ น้ำเน่าเสียมาอย่างยาวนาน แต่ที่ผ่านมาไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้ประชาชนไว้วางใจทีมงานพรรคไทยก้าวใหม่ ซึ่งเป็นทีมคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเข้าไปทำงานแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่า และ ภัยพิบัติในกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง
“ผมพร้อมทีมงานคนรุ่นใหม่ยินดีช่วยกันแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่า ที่เป็นความทุกข์ของพี่น้องหนองแขม บางบอน มาตลอด วันนี้พื้นที่แถวนี้เสี่ยงทั้งน้ำทะเลหนุน น้ำกัดเซาะ และ น้ำท่วมหนักทุกปี ซึ่งปัญหาน้ำท่วม ถ้าไม่แก้จริง กรุงเทพฯ จะหนักกว่านี้” ดร.เอ้ สุชัชวีร์ กล่าว
หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ยังกล่าวถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะนโยบายกองทุนเงินกู้ 20,000 บาท เข้าถึงได้ทุกอาชีพอิสระ ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบ รวมถึงช่วยกลุ่มแรงงานอิสระและไรเดอร์ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ทำมาหากิน
ขณะเดียวกัน ยังเน้นย้ำถึงนโยบายด้านการศึกษา โดยประกาศปลดหนี้ กยศ. ทุกบัญชี 100% พร้อมผลักดันนโยบายเรียนฟรี ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงการสนับสนุนเงินให้ผู้ปกครองโดยตรง เพื่อให้ครอบครัวสามารถดูแลบุตรหลานได้ตามความจำเป็น
“ลูกหลานไม่ควรเป็นหนี้ตั้งแต่วันแรกที่ไปเรียน การศึกษาเป็นบริการสาธารณะ ถ้ามีผมเป็นนายกรัฐมนตรี จะปลดหนี้ กยศ. ทุกบัญชี และทำให้เด็กไทยเรียนได้สูงที่สุด” ดร.เอ้ สุชัชวีร์ กล่าว
ดร.เอ้ สุชัชวีร์ยังกล่าวถึงปัญหาความปลอดภัยในการก่อสร้าง โดยยกกรณีเหตุเครนถล่มบริเวณถนนพระราม 2 ว่า คนไทยต้องไม่ตายฟรี หากได้บริหารประเทศ จะผลักดันกฎหมายเอาผิดการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชน และฟื้นความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในพื้นที่
สำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาทักทาย ขอถ่ายรูป และให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง หลายคนแสดงความชื่นชอบคนรุ่นใหม่และนโยบายของพรรค พร้อมตะโกนเชียร์ให้ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ เป็นนายกรัฐมนตรี
ภายหลังการลงพื้นที่ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ย้ำว่า การเมืองต้องเป็นการเมืองสร้างสรรค์ ไม่ทะเลาะ แต่ลงมือทำจริง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่า และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมขอคะแนนเสียงให้ผู้สมัครของพรรคไทยก้าวใหม่ และขอแรงสนับสนุนจากประชาชน เพื่อเปลี่ยนกรุงเทพฯ และประเทศด้วยแนวคิดใหม่ คนใหม่ และการทำงานที่จริงจัง