นายกฯหาเสียงตลาดน้ำคลองลัดมะยม บอกปชช.คุ้มกะลาหัว ถูกถามหา "ศุภจี" เซอร์ไพรส์hbd "ลูกเป๊ก"

"อนุทิน" ลุยตลาดน้ำคลองลัดมะยม ช่วยผู้สมัครภท. เขตทวีวัฒนา-ตลิ่งชัน หาเสียง ชาวบ้านขอจับมือ เจ้าตัวบอกปชช. "คุ้มกะลาหัว" พร้อมเอาสองมือที่ชาวบ้านสัมผัสแตะหัวตัวเอง บางส่วนถามหา "ศุภจี" แฟนคลับเซอร์ไพรส์กลางตลาด นำฟักทองสังขยาจุดเทียนร้อง hbd "ลูกเป๊ก" ครบรอบ 30 ปี
วันนี้ (18ม.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าและแคนดิเดตนายกฯพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะแคนดิเดตนายกฯพรรคภูมิใจไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ แกนนำพรรคภูมิใจไทย
ที่ดูแลพื้นที่ตลาดคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ ช่วยผู้สมัคร เขตทวีวัฒนาและเขตตลิ่งชัน หาเสียงโดยมี "เป๊ก" เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชาย ร่วมคณะหาเสียงด้วย
โดยทันทีที่นายอนุทินเดินทางถึงตลาด ประชาชนที่เจอได้เข้ามาขอจับมือแล้วถ่ายภาพขณะที่นายอนุทินได้เอาสองมือของตัวเอง ที่ประชาชนสัมผัสมือ ไปจับที่หัว ของตัวเอง พร้อมกับบอกว่า ประชาชน "คุ้มกะลาหัว"ขนาดที่ประชาชนบางส่วนตะโกนบอกว่าให้นายกโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยและขอให้ได้เป็นนายกฯต่อ เชียร์ สู้ๆ เลือกนายกฯ ชอบคนละครึ่ง ไม่เอาเงินหมื่น ขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องห่วงทำแน่นอน 100%
ทั้งนี้ระหว่างเดินหาเสียงนายอนุทิน ยังได้อุดหนุนน้ำโอเลี้ยงและน้ำมะพร้าว และกาแฟช่อดอกมะพร้าว พร้อมบอกว่า อร่อยไร้เทียมทาน อีกทั้งยังได้ ชิมลูกชิ้นหมูคาวบอย และอาหารอีกหลายอย่างในตลาดด้วย จนประชาชนแซวว่า ไม่ต้องหาเสียงกันแล้วเดินชิมกินอย่างเดียว
พร้อมกันนี้ระหว่างเดินหาเสียงประชาชนบางส่วนได้ถามหานางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่ามาด้วยหรือเปล่า นายอนุทินบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาด้วย เพราะติดภารกิจไปต่างประเทศ จึงทำให้คนถามกลายคน รู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้เจอ
นอกจากนี้ระหว่างการหาเสียง ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ในตลาด บางส่วนได้นำฟักทองสังขยามาจุดเทียน ร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday เซอร์ไพรส์ ให้กับนายเป๊กด้วย ซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด ครบ 30 ปี