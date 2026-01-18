"ไชยชนก" นิยาม "บ้านใหญ่" พลังที่มีศักยภาพทำงานเพื่อปชช. เมินทิ้งตัวตนไม่คิดปฏิเสธความเป็น "ชิดชอบ"

เลขาฯภท. นิยาม "บ้านใหญ่" คือพลังที่มีศักยภาพ ทำงานเพื่อประชาชน ยันไม่ทิ้งตัวตนบนเส้นทางการเมือง ลั่นไม่เคยคิดปฏิเสธความเป็น "ชิดชอบ"
วันนี้ (18ม.ค.) นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความรู้สึกที่ถูกพูดถึงเป็นบ้านใหญ่ว่า ตั้งข้อสังเกตถึงความหมายของคำนี้มาโดยตลอด สำหรับตนเอง บ้านใหญ่คือภาพสะท้อนของการพัฒนาในทุกอุตสาหกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วม เห็นได้จากความสำเร็จในการเปลี่ยนจังหวัดบุรีรัมย์จากเมืองที่ยากจนที่สุดอันดับ 3 ของประเทศ ให้กลายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดจังหวัดหนึ่ง และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในระดับสากลที่น่าภาคภูมิใจ
นายไชยชนก กล่าวว่า ความหมายของคำว่าบ้านใหญ่ มองว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถ มีศักยภาพและเป้าหมายร่วมกันในการสร้างประโยชน์ ไม่ใช่เพื่อความเห็นแก่ตัวหรือขายชาติย่อมไม่ถูกต้อง ซึ่งคำเรียกดังกล่าวไม่ได้ลดทอนความสามารถ และไม่เคยคิดปฏิเสธความเป็น "ชิดชอบ" เพราะทุกประสบการณ์ อุปสรรค และโอกาสที่ได้รับ รวมถึงความศรัทธาจากประชาชน ล้วนเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เป็นตัวเองในวันนี้
"ผมต้องเป็นตัวของตัวเองและยอมรับตัวเองให้ได้ เพราะถ้าไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถพัฒนาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้เลย" นายไชยชนกกล่าว และยืนยันว่าจะรักษาตัวตนบนเส้นทางการเมือง และมุ่งมั่นใช้ความสามารถทั้งหมดที่มี เพื่อทำงานให้กับประชาชนต่อไป
แบบสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้