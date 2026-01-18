“นภาดา” ลุยเมืองนนท์ ชูตลาดต้นไม้ลด PM2.5 ดันรถไฟฟ้า 20 บาท–รถเมล์แอร์ 10 บาท หนุนเลือก “ ภณณัฏฐ์ ” ช่วยแก้ปัญหา

“นภาดา” ลุยช่วยหาเสียงนนทบุรี ชูตลาดต้นไม้สู้ฝุ่น PM2.5 ดันกม.อากาศสะอาด ย้ำรถไฟฟ้า 20 บาท–รถเมล์แอร์ 10 บาท ช่วยประหยัดค่าเดินทาง ลดมลพิษ เดินหน้าพัฒนาเมือง
วันนี้ (18 ม.ค. 2569) น.ส.นภาดา เพ็ชร์จินดา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุถึงการลงพื้นที่หาเสียงช่วงสุดสัปดาห์ในจังหวัด นนทบุรี ว่า พื้นที่ดังกล่าวมีตลาดต้นไม้หลายแห่ง ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร และประชาชนที่เลือกซื้อต้นไม้ไปตกแต่งที่อยู่อาศัยยังได้ “เครื่องฟอกอากาศธรรมชาติ” ท่ามกลางสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่กระจายหลายพื้นที่ พร้อมขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และย้ำว่าหลังวันที่ 8 ก.พ. พรรคจะติดตามผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ให้บังคับใช้โดยเร็ว เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคน
น.ส.นภาดา ระบุเพิ่มเติมว่า ได้ลงพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าในจังหวัดนนทบุรี เพื่อแนะนำนโยบาย รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย และ รถเมล์ติดแอร์ 10 บาท ภายใต้สโลแกน “เพื่อไทยทำได้” เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ นนทบุรีจะมีระบบรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและครอบคลุมหลายพื้นที่มากขึ้น
สำหรับระบบรถไฟฟ้าที่ให้บริการและอยู่ระหว่างการพัฒนาในนนทบุรี ประกอบด้วย รถไฟฟ้าสายสีม่วง เชื่อมนนทบุรี–กรุงเทพฯ, รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย–มีนบุรี (อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี), รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย–บึงกุ่ม, รถไฟฟ้าสายสีแดง ส่วนต่อขยายตลิ่งชัน–ศาลายา และ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายตลิ่งชัน–รัตนาธิเบศร์ ที่อยู่ในช่วงการพิจารณาทบทวน
น.ส.นภาดา ชี้ว่า นโยบายค่าโดยสารราคาประหยัดจะช่วยให้ชาวนนทบุรีประหยัดค่าใช้จ่าย ลดเวลาเดินทาง ลดมลพิษจากควันท่อไอเสีย และช่วยประหยัดพลังงานของประเทศในแต่ละปีได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยระหว่างลงพื้นที่ ชาวนนทบุรีได้สะท้อนการสนับสนุนพรรค พร้อมสอบถามความคืบหน้านโยบายต่าง ๆ และฝากการบ้านให้เร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งพรรคได้ศึกษาข้อมูล กลั่นกรอง และประเมินงบประมาณ ความเป็นไปได้ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับแล้ว
นอกจากนี้ น.ส.นภาดา ยัวกล่าวถึงพื้นที่ นนทบุรี เขต 7 (อ.บางบัวทอง–ไทรน้อย) ว่า เป็นพื้นที่สีเขียวด้านเกษตรกรรมควบคู่ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก การพัฒนาและแก้ปัญหาควรใช้คนในพื้นที่ โดยพรรคส่ง นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 7 เบอร์ 3 ซึ่งเคยเป็น ส.ส.นนทบุรี ช่วงปี 2562–2566 และอดีต ส.จ.นนทบุรี เชื่อว่าจะเป็นตัวแทนที่ใกล้ชิดชุมชน และขอแรงสนับสนุนจากประชาชนให้เลือกพรรคทั้งสองใบ เพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดและขับเคลื่อนประเทศหลังวันที่ 8 ก.พ. นี้อย่างต่อเนื่อง