"อนุทิน​" ลุยหาเสียงถนนคนเดินประจวบฯ สัญญาฟื้นคนละครึ่ง ชาวบ้านถูกใจแก้ปัญหาชายแดนกัมพูชา

"อนุทิน" ลุยต่อประจวบฯ หาเสียงถนนคนเดิน ฝากเลือก "ภูมิใจไทย" แวะร่วมร้องเพลง"เราสู้" สัญญานำคนละครึ่งพลัสกลับมาแน่ ชาวบ้านชมแก้ปัญหาชายแดน ขอยกเสียงให้ทั้งครอบครัว
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 17 ม.ค. ที่ถนนคนเดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นช่วยนายสังคม แดงโชติ ผู้สมัคร สส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ และนางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ แกนนำพรรคลงพื้นด้วย โดยทันทีที่มาถึงมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม พื้นที่ภาคใต้เข้ามายื่นหนังสือ พร้อมมอบหมวกให้นายอนุทิน ใส่
จากนั้น นายอนุทิน เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ถนนคนเดิน หลายคนเข้ามาทวงถามเรื่องของโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งนายอนุทินสัญญาว่าหากกลับมาเป็นรัฐบาลจะเดินหน้าโครงการต่อ 100% นอกจากนี้ ยังมีบางส่วนเข้ามาให้กำลังใจในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา และจะขอยกคะแนนทั้งครอบครัวเลือกพรรคภูมิใจไทย
ทั้งนี้ ระหว่างนายอนุทิน เดินหาเสียงอยู่ มีวงดนตรีของชาวบ้านได้เล่นเพลงพระราชนิพนธ์ "เราสู้" ทำให้นายอนุทิน เดินเข้าไปร้องเพลงด้วย ก่อนจะกล่าวปิดท้ายด้วย"ประเทศไทยจงเจริญ" และชูกำปั้นแสดงสัญลักษณ์สู้