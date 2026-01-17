xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน​" ลุยหาเสียงถนนคนเดินประจวบฯ สัญญาฟื้นคนละครึ่ง ชาวบ้านถูกใจแก้ปัญหาชายแดนกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน​" ลุยต่อประจวบฯ หาเสียงถนนคนเดิน ฝากเลือก "ภูมิใจ​ไทย" แวะร่วมร้องเพลง"​เราสู้" สัญญานำคนละครึ่งพลัสกลับมาแน่ ชาวบ้านชมแก้ปัญหาชายแดน​ ขอยกเสียงให้ทั้งครอบครัว​

เมื่อเวลา​ 18.00 น.​ วันที่ 17 ม.ค. ที่ถนนคนเดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล​ ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย​ ลงพื้นช่วย​นายสังคม แดงโชติ ผู้สมัคร สส.​จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1​ โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ และนางมนัญญา​ ไทย​เศรษฐ์​ แกนนำพรรค​ลงพื้นด้วย​ โดยทันทีที่มาถึงมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม​ พื้นที่ภาคใต้​เข้ามายื่นหนังสือ​ พร้อมมอบหมวกให้นายอนุทิน​ ใส่​


จากนั้น​ นายอนุทิน​ เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ​ที่ถนนคนเดิน หลายคนเข้ามาทวงถามเรื่องของโครงการคนละครึ่ง​พลัส ซึ่งนายอนุทินสัญญาว่า​หากกลับมาเป็นรัฐบาล​จะเดินหน้าโครงการต่อ 100% นอกจากนี้​ ยังมีบางส่วนเข้ามาให้กำลังใจในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา​ และจะขอยกคะแนนทั้งครอบครัว​เลือกพรรคภูมิใจไทย​

ทั้งนี้​ ระหว่างนายอนุทิน​ เดินหาเสียงอยู่​ มีวงดนตรีของชาวบ้าน​ได้เล่น​เพลงพระราชนิพนธ์ "เราสู้​" ทำให้นายอนุทิน​ เดินเข้าไป​ร้องเพลงด้วย​ ก่อนจะกล่าวปิดท้ายด้วย"ประเทศไทยจงเจริญ" และชูกำปั้นแสดงสัญลักษณ์สู้​





"อนุทิน&amp;#8203;" ลุยหาเสียงถนนคนเดินประจวบฯ สัญญาฟื้นคนละครึ่ง ชาวบ้านถูกใจแก้ปัญหาชายแดนกัมพูชา
"อนุทิน&amp;#8203;" ลุยหาเสียงถนนคนเดินประจวบฯ สัญญาฟื้นคนละครึ่ง ชาวบ้านถูกใจแก้ปัญหาชายแดนกัมพูชา
"อนุทิน&amp;#8203;" ลุยหาเสียงถนนคนเดินประจวบฯ สัญญาฟื้นคนละครึ่ง ชาวบ้านถูกใจแก้ปัญหาชายแดนกัมพูชา
"อนุทิน&amp;#8203;" ลุยหาเสียงถนนคนเดินประจวบฯ สัญญาฟื้นคนละครึ่ง ชาวบ้านถูกใจแก้ปัญหาชายแดนกัมพูชา
กำลังโหลดความคิดเห็น