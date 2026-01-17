ลุยจริงไม่แผ่ว “เอกสิทธิ์ ปวงชนไทย” ลุยหาเสียงตลาดเมืองกาญจน์ หนุนท่องเที่ยวสกายวอล์ค-จุดชมวิวแม่น้ำแคว

ลุยจริงไม่แผ่ว “เอกสิทธิ์ ปวงชนไทย” ลุยหาเสียงตลาดเมืองกาญจน์ หนุนท่องเที่ยวสกายวอล์คแลนด์มาร์กกระจกใส จุดชมวิวแม่น้ำแคว สูง 360องศา มั่นใจ ปักธงยกจังหวัดชัวร์
วันนี้(17ม.ค.69)นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทยและแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค หมายเลข 23 ควงลูกชายและน้องหมีปวงชนไทย เดินทางลงพื้นที่ ช่วย 3 ผู้สมัคร สส.จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ส.อ.ธวัช จูอินทร์ หมายเลข 9
เขต1 อำเภอเมืองกาญจนบุรี (ยกเว้นตำบลบ้านเก่า) อำเภอบ่อพลอย (เฉพาะตำบลหนองกุ่ม) / นายชาติชาย เทือกเทียน หมายเลข 9 เขต2 อำเภอท่าม่วง อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอพนมทวน (เฉพาะตำบลหนองโรง ตำบลทุ่งสมอ ตำบลดอนเจดีย์ และตำบลหนองสาหร่าย) และนายนิล เชื้อทอง หมายเลข 6 เขต 4 อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ 5
นายเอกสิทธิ์ พร้อมทีมผู้สมัคร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรีเพื่อขอพรเอาฤกษ์เอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินสายพบปะหาเสียงกับพ่อค้าแม่ขายวันเดียว 5 ตลาดรวด มีตลาดชุกโดน,ตลาดผาสุก,ตลาดเก่าสะพานข้ามแม่น้ำแคว,ตลาดแก่งเสี้ยน และตลาดเจเจพลาซ่า บริเวณถนนคนเดินสกายวอล์ค
สกายวอล์ค กาญจนบุรี คือ แลนด์มาร์กกระจกใสริมแม่น้ำแคว แม่น้ำสองสี แม่น้ำแควใหญ่-แควน้อยมาบรรจบกันเป็นแม่กลองแบบ 360 องศา สูง 12 เมตร ยาว 230 เมตร นอกจากนี้ยังมีวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร สะพานมอญ สะพานข้ามแม่น้ำแคว รวมถึงคาเฟ่ The Sky Garden Cafe And Brasserie นั่งชมแม่น้ำแควได้อย่างสวยงาม
หัวหน้าพรรคปวงชนไทย กล่าวว่า ครอบครัวคุณแม่เป็นคนกาญจนบุรี เดินทางมาพักผ่อนเกือบทุกสัปดาห์ จังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่โดยเฉพาะจุดชมวิวสกายวอล์คที่มีความมหัศจรรย์โดยเป็นการเดินบนกระจกใสชมวิวในแบบ 360 องศาและชื่นชมธรรมชาติชมแม่น้ำสองสีแม่น้ำแควน้อย-แควใหญ่ที่มาบรรจบกันบริเวณด้านล่าง ถือเป็นจุดขายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ เป็นอย่างดี
“การท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นเครื่องจักรหลัก ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และดึงเม็ดเงินเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นอย่างดี มั่นใจ ผู้สมัครทั้ง 3 คน จะสามารถนำเสนอนโยบายและคว้าใจพี่น้องประชาชนไปคลองได้สำเร็จทั้งจังหวัดแน่นอน”นายเอกสิทธิ์ ระบุ