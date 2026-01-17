"เจษฏ์" แฉดีลลับ "ส้ม-เทา" ผสมพันธุ์ตั้งรัฐบาล เตือนอย่าหลงกลแก้รัฐธรรมนูญหวังล้างผิด

"เจษฏ์" แฉดีลลับ "ส้ม-เทา" ผสมพันธุ์ตั้งรัฐบาล เตือนอย่าหลงกลเกมแก้รัฐธรรมนูญ หวังล้างผิดนักการเมืองชั่ว
(กรุงเทพฯ) 17 มกราคม 2569 เวลา 07.00 น. รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักชาติ (เบอร์ 35) พร้อมด้วยทีมผู้สมัคร สส. กทม. ได้ลงพื้นที่วิ่งออกกำลังกายช่วงเช้า และพบปะประชาชน ณ สวนเบญจกิติ โดย รศ.ดร.เจษฎ์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองในช่วงโค้งสุดท้าย ระบุว่า สิ่งที่ตนเคยรู้สึกว่าน่าเกลียด วันนี้ได้กลายเป็นเรื่อง "ทุเรศ" ไปแล้ว การเลือกตั้งครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะชี้ชะตาว่าท่านกำลังช่วยกันทำลายบ้านเมืองหรือไม่ วันนี้ขั้วการเมืองฝ่าย "ส้ม" กำลังคืบคลานเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในระดับโครงสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงจนยากจะเยียวยาต่อสถาบันหลักของชาติ ทั้งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ในขณะเดียวกัน ก็มีวาทกรรมชวนเชื่อให้เลือกขั้ว "เทา" เข้ามาเพื่อล้ม "ส้ม" แต่แท้จริงแล้ว ขั้วสีเทานั้นกัดกินบ้านเมืองมาโดยตลอด ทั้งปัญหากลุ่มทุนสีเทา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ บ่อนการพนัน และยาเสพติดที่ระบาดหนักทำลายเยาวชน ซึ่งนักการเมืองเหล่านี้กลับนิ่งเฉย หรือแสร้งทำเป็นมองไม่เห็น
แคนดิเดตนายกฯ พรรครักชาติ ยังเปิดเผยถึงเบื้องหลังที่ได้สัมผัสมาด้วยตัวเองว่า แท้จริงแล้วมีความพยายามในการ "ฮั้ว" กันทางการเมือง โดยมีการเจรจาเตรียมจับมือกันระหว่างพรรคการเมืองใหญ่ ทั้งพรรคเพื่อไทย ภูมิใจไทย หรือประชาชน ภายใต้เงื่อนไขการต่อรองผลประโยชน์และเก้าอี้รัฐมนตรี โดยไม่สนใจอุดมการณ์ที่หาเสียงไว้กับประชาชน พร้อมชี้ว่าการสร้างภาพขัดแย้งเป็นเพียงละครฉากหน้า แต่หลังฉากคือการเตรียมประเคนผลประโยชน์ให้แก่กัน
ส่วน "กับดัก" ของการรณรงค์ให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นแผนการอันแยบยลของนักการเมืองทุจริต ที่ต้องการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ซึ่งมีกลไกปราบโกงที่เข้มแข็ง
"เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญ 60 ไม่ดี ต้องแก้ ทั้งที่จริง ๆ แล้วมันปราบคนเลวคนชั่วได้ สิ่งที่เขาต้องการคือการเอามาตรฐานจริยธรรมออก เอาองค์กรอิสระออก เพื่อให้ตัวเองรอดพ้นคดี และนำไปสู่การนิรโทษกรรมนักโทษคดีทุจริต ให้กลับมาเป็นฮีโร่ โดยผ่านความเห็นชอบจากการเลือกตั้งครั้งนี้" รศ.ดร.เจษฏ์ กล่าว
โดยในช่วงท้าย รศ.ดร.เจษฏ์ ได้เรียกร้องให้ประชาชนตระหนักถึงกลลวงที่พยายามบอกว่าใครจะได้เป็นนายกฯ ทั้งที่อำนาจแท้จริงอยู่ที่รัฐสภา และขอให้ประชาชนพิจารณาเลือก "พรรครักชาติ" ซึ่งเป็นคนใหม่ ที่ยังไม่มีประวัติด่างพร้อย และมีจุดยืนชัดเจนคือ "ไม่เห็นชอบการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" เพื่อปกป้องบ้านเมืองจากการถูกปู้ยี่ปู้ยำโดยกลุ่มนักการเมืองที่หวังผลประโยชน์ส่วนตน