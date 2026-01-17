"พีระพันธุ์" ลุยสาทร ชาวบ้านสะท้อนปัญหาน้ำท่วม-ค่าครองชีพ ลั่นสานต่อลดค่าไฟ-ล้างคอร์รัปชัน

"พีระพันธุ์" ลุยสาทร ชาวบ้านสะท้อนปัญหา "น้ำท่วม-ค่าครองชีพ" ชูเป็น "วีรบุรุษพลังงาน" สานต่อ "ลดค่าไฟ-ล้างบางคอร์รัปชัน"
วันที่ 17 มกราคม 2569 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) พร้อมด้วย นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกพรรค และผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ และนายวนัส ฮ้อแสงชัย ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 2 (ราชเทวี ปทุมวัน สาทร) เบอร์ 7 พรรครวมไทยสร้างชาติ ลงพื้นที่เขตสาทร บริเวณซอยสวนพลู และชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นย่านการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาทักทาย ขอถ่ายรูป และให้การต้อนรับนายพีระพันธุ์อย่างอบอุ่น
ประชาชนในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาสำคัญคือ "เรื่องน้ำท่วมขัง" ในช่วงฤดูฝนที่สร้างความลำบากในเดินทาง นอกจากนี้เรื่องที่ให้ความสนใจมากที่สุดคือราคาพลังงาน โดยระบุว่าต้องการเห็นนายพีระพันธุ์และพรรครวมไทยสร้างชาติเข้ามาเป็นรัฐบาล สานต่อนโยบายลดราคาพลังงานให้ถูกลงกว่าปัจจุบัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น และยังระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนเป็นนัดล้างตาประเทศไทย หากนายพีระพันธุ์ไม่ได้เป็นรัฐบาล ชีวิตคนคงแย่ คนไทยทุกคนฝากความหวังไว้ที่นายพีระพันธุ์
นอกจากนี้ ประชาชนยังเน้นย้ำเรื่อง การปราบทุจริตคอร์รัปชัน โดยเชื่อว่าหากขจัดการทุจริตได้ ปัญหาอื่น ๆ ของประเทศจะคลี่คลายลงตามลำดับ ซึ่งนายพีระพันธุ์ได้รับปากว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่และจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง
นายพีระพันธุ์และทีมผู้สมัคร สส.เขต ได้เดินทางต่อไปยัง วัดวิษณุ ยานนาวา เพื่อเยี่ยมชมศาสนสถานพราหมณ์-ฮินดูเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี และเข้าสักการะองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางลงพื้นที่ยังเขตต่อไป