”มทภ.2“ บูรณาการการแพทย์ฉุกเฉิน สนับสนุนอากาศยาน ฮท.72 ช่วยผู้ป่วยเส้นเลือดสมองอุดตันด่วน!

แม่ทัพภาคที่ 2 สั่งการสนับสนุนอากาศยาน ฮท.72 รับ–ส่งผู้ป่วยเส้นเลือดสมองอุดตันเร่งด่วน
บูรณาการ Sky Doctor–โรงพยาบาลในพื้นที่ ลัดเวลาเข้ารักษาเฉพาะทาง ช่วยชีวิตได้ทันท่วงที
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. พล.ท.วีระยุทธรักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.) ได้สั่งการให้ความช่วยเหลือประชาชนฉุกเฉิน โดยให้การสนับสนุนใช้อากาศยาน ฮท.72 เพื่อปฏิบัติภารกิจรับ–ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ หลังได้รับแจ้งผู้ป่วยสูงอายุมีอาการ เส้นเลือดสมองอุดตัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เพื่อดำเนินการผ่าตัดหลอดเลือดเอาลิ่มเลือดออก ลดความรุนแรงของอาการอัมพาต และเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัว
ภารกิจดังกล่าวดำเนินการโดย ทีม Sky Doctor สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โรงพยาบาลสุรินทร์ รับผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลปราสาท ลำเลียงทางอากาศถึงสนามบิน บชร.2 เวลา 13.20 น. จากนั้นเคลื่อนย้ายต่อถึงห้องฉุกเฉินของ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เวลา 13.35 น. เพื่อเข้ารับการดูแลรักษาเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง
โดยการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงการบูรณาการความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ ระหว่างหน่วยแพทย์ในพื้นที่และหน่วยสนับสนุน ภายใต้การสนับสนุนของแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตอย่างทันท่วงที ลดการสูญเสีย และรักษาชีวิตประชาชนเป็นสำคัญ