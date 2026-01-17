"ซาบีดา"อ้อนคนเมืองคอน ส่ง "อวยพรศรี-ราชิต" 2 ผู้สมัคร สส.ภูมิใจไทย เข้าสภาฯ ขายนโยบาย ความมั่นคงประเทศ ควบคู่รักษาอธิปไตย ดูแลเรื่องปากท้อง

วันนี้(17 ม.ค.)นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครสส. บัญชีรายชื่อ และแกนนำพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ตลาดแยกวัดโหนด และที่มัสยิดแสงจันทร์ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยนางอวยพรศรี เชาวลิต ผู้สมัคร สส. เขต 8 หมายเลข 1 พรรคภูมิใจไทย หาเสียง โดยเชิญชวน ประชาชน และพ่อค้าแม่ค้า ที่ตลาดแยกวัดโหนดออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ท่ามกลางบรรยากาศการอบอุ่นเป็นกันเอง พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างดี พร้อมเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนปัญหาปากท้องในชีวิตประจำวัน
นางสาวซาบีดา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อขอคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง 9 เขต พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศชาติ
นางสาวซาบีดา ระบุว่า นโยบายหลักของพรรคที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก คือ ความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ชายแดน การเสริมความเข้มแข็งของแนวรั้วชายแดน และการรักษาอธิปไตยของชาติ ควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจและปากท้องประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ ขณะเดียวกัน พรรคภูมิใจไทย ยังให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการศึกษา ในฐานะรากฐานอนาคตของประเทศ โดยมุ่งเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นอกจากนี้นางสาวซาบีดา ยังได้ลงพื้นที่ ช่วยนายราชิต สุดพุ่ม ผู้สมัคร สส. เขต1 หมายเลข 5 นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย หาเสียงที่โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน และมัสยิดการาหมาดบ้านหัวทะเลตำบลนาเคียน หาเสียง โดยเน้นย้ำให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. นี้ และสนับสนุนผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย ทั้งเขต และพรรคเบอร์ 37 เพื่อให้ไปสานต่องานที่เคยทำไว้ พร้อมยกตัวอย่างสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเคยผลักดัน เพื่อชาวไทยเชื้อสายมุสลิม คือ ใช้เวลาเกือบ 3 ปีที่เข้ามาทำงาน ลดราคา ให้ผู้ที่จะไปประกอบพิธี ฮัจญ์ ได้เกือบ 300 ล้านบาท