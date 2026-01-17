“พงศพล เตมีย์ ฝ่า PM 2.5 หาเสียงประชาชื่น ชี้รัฐต้องจริงจังแก้ฝุ่น วิกฤตสุขภาพไม่ใช่เรื่องการเมือง”

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.)นายพงศพล เตมีย์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 เบอร์ 1 พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่หาเสียงย่านประชาชื่น ท่ามกลางสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องหลายวัน โดยย้ำว่า ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นวิกฤตสุขภาพของประชาชน ที่รัฐไม่อาจเพิกเฉยหรือผลักภาระให้ท้องถิ่นเพียงลำพัง
นายพงศพล ระบุว่า หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จะผลักดันมาตรการเชิงโครงสร้าง ทั้งการบังคับใช้กฎหมายควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นอย่างจริงจัง การจัดการจราจรในเมืองชั้นใน การสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะที่สะอาด และการคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
“PM 2.5 ไม่เลือกข้างทางการเมือง แต่ทำร้ายคนทำงาน คนหาเช้ากินค่ำ และคนในชุมชนเมืองทุกวัน รัฐต้องยอมรับว่านี่คือปัญหาเชิงนโยบาย ไม่ใช่แค่ฤดูกาล”นายพงศพล กล่าว