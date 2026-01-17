“ยศชนัน” พา 10 ผู้สมัคร สส.เมืองชลฯ เพื่อไทย ขึ้นรถแห่รอบเมือง อ้อนพาศิษย์เก่าอนุบาลชลบุรีกลับมาพัฒนาพื้นที่

“ยศชนัน” พา 10 ผู้สมัคร สส.ชลบุรี ขึ้นรถแห่รอบเมืองชลฯ อ้อนขอคะแนนประชาชน พาศิษย์เก่า “อนุบาลชลบุรี” กลับมาพัฒนาที่นี่ให้ดีกว่าเดิม
วันนี้ (17 ม.ค.) เมื่อเวลา 11.00 น. บรรยากาศการหาเสียงเริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคักด้วยการขึ้นรถแห่ปราศรัย นำโดย ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย โดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาพนัสนิคม 1 มุ่งหน้าสู่หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตลอดเส้นทางมีพี่น้องประชาชนออกมาโบกมือให้กำลังใจและมอบดอกไม้ให้อย่างอบอุ่น
เมื่อขบวนรถแล่นผ่านโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าที่ ศ.ดร.ยศชนัน เคยศึกษาในระดับประถมในช่วงที่บิดาคืออดีตนายกฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาที่จังหวัดชลบุรี ศ.ดร.ยศชนัน ได้ชี้เข้าไปในโรงเรียนพร้อมกล่าวทักทายด้วยความคิดถึงว่า ตนเองจำที่นี่ได้แล้ว และขอกลับมาที่นี่ในฐานะลูกศิษย์เก่า พร้อมย้ำว่าหากไม่มีชลบุรีก็คงไม่มีตนในวันนี้ และขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันพัฒนาจังหวัดชลบุรีไปด้วยกัน
เมื่อเดินทางถึงหอพระพุทธสิหิงค์ ศ.ดร.ยศชนัน พร้อมคณะได้เข้าสักการะองค์พระพุทธสิหิงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้ร่วมลั่นระฆังก่อนจะขึ้นรถแห่เดินทางต่อไปยังบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมและพบปะทักทายพี่น้องประชาชนภายในงาน "พฤกษาตะวันออก The Train of Happiness ครั้งที่ 18" ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในงานดังกล่าวอย่างดี
สำหรับคณะผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ ประกอบด้วยแกนนำและสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนสำคัญ ได้แก่ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค, นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรค, นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายสรวงค์ เทียนทอง ผู้สมัคร สส. จังหวัดสระแก้ว เขต 3 และนางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ
นอกจากนี้ยังมีทีมผู้สมัคร สส. จังหวัดชลบุรี ทั้ง 10 เขต มาร่วมผนึกกำลังอย่างพร้อมพูน ได้แก่ นายรัฐรุจน์ ปิยะพงศ์ภัทร์ (เขต 1), นายคงพัชร ไขรัศมี (เขต 2), นายพายุ เนื่องจำนงค์ (เขต 3), นายลิขิต อัศวจารุวรรณ (เขต 4), นายประมวล เอมเปีย (เขต 5), นายศรกฤต ผลลูกอินทร์ (เขต 6), นายนฤพล นิยมทรัพย์ (เขต 7), นายชาญยุทธ เฮงตระกูล (เขต 8), นายรัฐกิจ เฮงตระกูล (เขต 9) และนายอัครเศรษฐ รักษ์สกุลสงสัย (เขต 10)