วิเคราะห์ถนนยุบพระราม 2 “ศ.ดร.อมร” ชี้ 4 ข้อสังเกต ดินไหลเข้าบ่อ–ชีทไพล์ไม่ลึกพอ เสี่ยงซ้ำรอยหลุมยุบสามเสน

เหตุถนนยุบถนนพระราม 2 เช้าวันที่ 17 ม.ค. 2569 จนรถตกลงไป 1 คัน ยังไม่สรุปสาเหตุแน่ชัด “ศ.ดร.อมร พิมานมาศ” นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างฯ วิเคราะห์ 4 ประเด็นสำคัญ ตั้งแต่การไหลของดินเข้าบ่อก่อสร้าง ปัญหาชีทไพล์ ไปจนถึงความเป็นไปได้ของท่อประปาแตก เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบช่วงบ่ายวันนี้
วิเคราะห์เหตุถนนยุบพระราม 2
จากเหตุถนนยุบที่ ถ.พระราม 2 เช้าวันที่ 17 ม.ค.69 จนเป็นเหตุให้มีรถตกลงไป 1 คันนั้น ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย และ อ.ประจำคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยว่า ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการยุบตัวของพื้นถนนดังกล่าว ไว้ 3 ประเด็น ได้แก่
1. บริเวณข้างถนน สังเกตเห็นมีการก่อสร้างบ่อ มีท่อต่อเข้าบ่อ และมีการปักแผ่นเหล็กชีทไพล์ ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่ดินใต้พื้นถนนไหลเข้าไปในบ่อ จนพื้นถนนเกิดการยุบตัว
2. สำหรับการไหลของดินเข้าบ่อ มองไว้ 2 กรณีคือ ดินทรายชั้นบนโดนน้ำพาเข้าบ่อจากทางด้านบน เนื่องจากแผ่นชีทไพล์ปักในระดับใกล้เคียงกับพื้นถนน หรือ
3. เป็นการไหลของดินเหนียวอ่อนเข้าทางด้านใต้ของบ่อ หากแผ่นเหล็กชีทไพล์ปักในดินไม่ลึกพอ
ทั้งนี้ การไหลของดินของบ่อจะเป็นอย่างไรนั้น คงต้องไปดูพื้นที่จริงจึงจะหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ ทั้งนี้มีข้อแนะนำว่า การก่อสร้างใกล้ถนนที่มีชั้นดินอ่อน จะต้องระวังเหตุดินเคลื่อนตัว โดยต้องมีระบบโครงสร้างกันดินที่แข็งแรงกันดินเคลื่อนตัวได้ ทั้งนี้เมื่อเดือน ก.ย. ปี 2568 ที่ผ่านมา เกิดเหตุหลุมยุบขนาดใหญ่ที่สุดที่บริเวณถนนสามเสน เกิดจากการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เผยต่อว่าในวันนี้ จะลงพื้นที่เครนถล่มในเวลา 15.00 และจะไปดูพื้นที่หลุมยุบด้วยประมาณ 16.00 ของวันเดียวกัน