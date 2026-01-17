"อนุทิน​" ลุยหาเสียงชุมพร ขอใมห้เลือก ภท.ยกจังหวัด สัญญา "คนละครึ่ง" กลับมาแน่ อ้อนมีเมียที่ระนองแต่หัวใจอยู่ชุมพรด้วย

"อนุทิน" ลุยหาเสียงชุมพร อ้อนขอ "ภูมิใจไทย" ยกจังหวัด สัญญา "คนละครึ่ง" กลับมาแน่ ด้าน "ลูกหมี" ขนทีมบ้านใหญ่ต้อนรับเพียบ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ม.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ แกนนำพรรค ลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดชุมพร โดยทันทีที่เดินทางมาถึงสนามบินชุมพร มีผู้สมัคร สส.จังหวัดชุมพร พรรคภูมิใจไทย มารอให้การต้อนรับ และยังมี นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ และนายชุมพล จุลใส แกนนำบ้านใหญ่ชุมพร มาให้การต้อนรับด้วย
นอกจากนี้ ยังมีประชาชน มารอขอถ่ายรูปส่งเสียงเชียร์ เบอร์ 37 ซึ่งเป็นเบอร์ของพรรคภูมิใจไทย พร้อมเข้ามาสวมกอดและขอถ่ายรูปนายอนุทิน ซึ่งนายอนุทิน ได้ฝากให้เลือกเบอร์ 37 ด้วย
จากนั้น นายอนุทินและคณะเดินทางด้วยรถอัลพาร์ด สีขาว ทะเบียน กท.5757 ชุมพร ลงพื้นที่จุดแรก ตลาดเทศบาลตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ช่วยนายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ ผู้สมัครชุมพร เขต 2 ทันทีที่ลงจากรถมีประชาชน พ่อแม่ค้าในตลาดออกมาส่งเสียงเชียร์ดังสนั่น เลือกเบอร์ 37 หลายคนเข้ามาสวมกอด พร้อมกับมอบดอกไม้ ขอถ่ายรูปตลอดทาง มีบางคนชมว่า "ตัวจริงหล่อ" พร้อมกับชื่นชมโครงการคนละครึ่งพลัส นายอนุทิน จึงได้ทำท่าสัญลักษณ์พลัส ตอบกลับ
ต่อจากนั้นนายอนุทินขึ้นรถปราศรัย กล่าวว่า เมื่อสักครู่ได้ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงกว่า ฝ่ากำลังใจกว่าจะมาถึงรถคันนี้ ด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีวาสนาได้มาถึงอำเภอท่าแซะ มาแล้วรู้สึกอบอุ่นใจมากๆ ต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆในการต้อนรับ และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ อยากให้พี่น้องได้ใช้สิทธิ์เลือกผู้แทน เข้าไปทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้อง ซึ่งตนเองหวังว่า จะไม่มาเก้อ และเมื่อดูผู้สมัครชาวจังหวัดชุมพร มีผู้แทน 3 คน จับได้เบอร์ 4 หมด แสดงว่าท่าทีของชาวชุมพร จะให้ภูมิใจไทยยกจังหวัด และข้อเท็จจริงคือ 3 คนนี้เป็นลูกพี่ของอนุทิน ดังนั้น อย่าเลือกเพียงแค่เบอร์ 4 ต้องเลือกเบอร์ 37 พรรคภูมิใจไทยด้วย มิเช่นนั้นนายอนุทินจะตามเข้ามาไม่ทัน จากนั้นเรื่องอื่นก็ไม่ต้องห่วง คนละครึ่งเฟส 2 มาแน่นอน และก็มีเรื่องสวัสดิการต่างๆ เมื่อกี้โดนทวงเรื่อง อสม. เรื่องผู้สูงอายุ ทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นหน้าที่ของพรรคภูมิใจไทย และอะไรที่ได้ให้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ ตนเองจะทำตามทั้งหมด
"บรรยากาศที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่นนึกว่ามาขอลูกสาวชาวชุมพรแต่งงาน แต่ไม่ใช่ เพราะขอลูกสาวชาวระนองไปแล้ว แต่ชุมพร- ระนองใช่อื่นไกล เมืองติดกัน ผมได้เมียอยู่ระนอง แต่หัวใจอยู่ที่ชุมพรด้วย วันนี้ถ้าบอกว่าพ่อแม่พี่น้องจะไม่ลืมนอกจาก สส.ลูกหมี ลูกช้าง นายกโต้ง ที่ชวนให้ผมมาอยู่ชุมพรแล้ว คนที่ลากผมมาจากเตียง เมื่อเช้าคือรัฐมนตรีเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นคนแนะนำกลุ่มนี้ให้รู้จัก ท่านนายก ก็ดี สส.ลูกช้าง สส.ลูกหมี ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่พวกนี้เกรงใจคือเอกนัฏ น้องชายผม ลูกหนูไปคุยกับลูกหมีไม่ไหวครับ ลูกหมีตะกบตาย ลูกหนูไปคุยกับลูกช้าง ลูกช้างเอางวงฟาดตาย เพราะฉะนั้นลูกหนูไปกินน้ำขิงดีกว่า มีแรงมีพลัง บอกพี่ขิงช่วยชวน สส.คุณภาพดีของคนชุมพรมาด้วย ยอมรับว่าวันนี้ชุมพรแข็งแรง และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ และพรรคภูมิใจไทยแข็งแรงได้เพราะ 3 คนนี้ ดังนั้น วันนี้จึงมาฝากเนื้อฝากตัว แล้วหวังว่าจะได้มาอีกบ่อยๆ" นายอนุทินกล่าว
นายอนุทิน ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า หากได้ สส.ยกจังหวัดชุมพร คนชุมพรจะเอาอะไร ก็ "ปัดโธ่" แค่นี้ ไม่ต้องพูดแล้วทำ ทำแล้วค่อยไปพูดทีหลังยังได้เลย กำลังหัดพูดภาษาใต้อยู่ อยู่มา 3-4 ปีแล้ว "ยังแหรงบ่ฉับ"
เมื่อเวลา 10.00 น.นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรครั้งแรก ว่า ฟ้องด้วยภาพ อธิบายด้วยภาพ ชุมพรให้การต้อนรับพรรคภูมิใจไทยอย่างอบอุ่น แต่ก็ต้องเกิดจากความเชื่อมั่นที่มีต่อผู้สมัคร ซึ่งเป็นอดีต สส. อดีต สจ. ทั้ง 3 คน มีความคุ้นเคย เข้าใจ และทำงานรับใช้ชาวชุมพรมาตลอด คิดว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมาก ซึ่งภูมิใจไทยก็คาดหวังว่าชาวชุมพรจะมอบความไว้วางใจ ความมั่นใจ โดยเลือกผู้สมัคร สส. ยกจังหวัด เข้าไปรับใช้ประเทศชาติและชาวชุมพร
เมื่อถามย้ำว่าจังหวัดชุมพรมั่นใจแค่ไหน นายอนุทิน กล่าวว่า "โอ้โห ก่อนจะหันไปชี้ที่ผู้สมัครแต่ละคน"
เมื่อถามว่า วันนี้จังหวัดชุมพรอาจจะเป็นพื้นที่มั่นคงสำหรับภูมิใจไทยแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นพื้นที่มั่นคง เพราะมีผู้สมัครที่แข็งแรง เป็นพื้นที่มั่นคงให้กับประชาชน ตนเพิ่งเคยมาชุมพร และเพิ่งรู้จักทีมชุมพรประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา และไม่คิดว่าจะแข็งแรงกันขนาดนี้
"นี่คือพลังและความเชื่อมั่นของประชาชน ที่มีต่อผู้แทน ซึ่งก็ต้องเป็นแบบอย่าง อยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวของตน เชื่อมั่นผมด้วย และพรรคภูมิใจไทย เหมือนที่พี่น้องชาวชุมพรมอบให้กับ สส. สามารถตั้งเป็น KPI ได้" นายอนุทิน กล่าว