"อนุทิน​" ลุยหาเสียงชุมพร ขอใมห้เลือก ภท.ยกจังหวัด สัญญา "คนละครึ่ง" กลับมาแน่ อ้อนมีเมียที่ระนองแต่หัวใจอยู่ชุมพรด้วย

"อนุทิน​" ลุยหาเสียงชุมพร​​ อ้อนขอ​ "ภูมิใจ​ไทย" ยกจังหวัด​ สัญญา "คนละครึ่ง" กลับมาแน่​ ด้าน "ลูกหมี" ขนทีมบ้านใหญ่ต้อนรับเพียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน​" ลุยหาเสียงชุมพร​​ อ้อนขอ​ "ภูมิใจ​ไทย" ยกจังหวัด​ สัญญา "คนละครึ่ง" กลับมาแน่​ ด้าน "ลูกหมี" ขนทีมบ้านใหญ่ต้อนรับเพียบ 

เมื่อเวลา​ 09.00 น.​ วันที่ 17 ม.ค. นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้า​พรรค​ภูมิใจ​ไทย​ พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ​ ภริยา นายเอกนัฏ​ พร้อม​พันธุ์​ แกนนำพรรค ลงพื้นที่​หาเสียงจังหวัดชุมพร​ โดยทันทีที่เดินทางมาถึงสนามบินชุมพร มีผู้สมัคร​ สส.จังหวัดชุมพร​ พรรคภูมิใจ​ไทย​ มารอให้การต้อนรับ​ และยังมี นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์​ อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์​ และนายชุมพล จุลใส​ แกนนำบ้านใหญ่ชุมพร มาให้การต้อนรับด้วย​

นอกจากนี้​ ยังมีประชาชน​ มารอขอถ่ายรูป​ส่งเสียงเชียร์ เบอร์ 37 ซึ่งเป็นเบอร์ของพรรคภูมิใจไทย​ พร้อมเข้ามาสวมกอดและขอถ่ายรูป​นายอนุทิน​ ซึ่งนายอนุทิน​ ได้ฝากให้เลือกเบอร์ 37​ ด้วย​
 
จากนั้น​ นายอนุทิน​และคณะ​เดินทาง​ด้วยรถอัลพาร์ด​ สีขาว​ ทะเบียน​ กท.5757 ชุม​พร​ ลงพื้นที่จุดแรก ตลาดเทศบาลตำบลท่าแซะ ​ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร​ ช่วยน​ายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์​ ผู้สมัครชุมพร​ เขต​ 2 ทันทีที่ลงจากรถ​มีประชาชน​ พ่อแม่ค้า​ในตลาด​ออกมาส่งเสีย​งเชียร์​ดังสนั่น​ เลือกเบอร์​ 37 หลายคนเข้ามาสวมกอด พร้อมกับมอบดอกไม้​ ขอถ่ายรูป​ตลอดทาง​ มีบางคนชมว่า​ "ตัวจริงหล่อ" พร้อมกับชื่นชมโครงการคนละครึ่ง​พลัส นายอนุทิน​ จึงได้ทำท่าสัญลักษณ์พลัส​ ตอบกลับ​


ต่อจากนั้นนายอนุทิน​ขึ้นรถปราศรัย กล่าวว่า​ เมื่อสักครู่​ได้ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงกว่า​ ฝ่ากำลังใจกว่าจะมาถึงรถคันนี้​ ด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง​ และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีวาสนาได้มาถึงอำเภอท่าแซะ​ มาแล้วรู้สึกอบอุ่นใจมากๆ ต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆในการต้อนรับ และวันที่ 8 กุมภาพันธ์​ อยากให้พี่น้องได้ใช้สิทธิ์เลือกผู้แทน​ เข้าไปทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้อง ซึ่งตนเองหวังว่า​ จะไม่มาเก้อ และเมื่อดูผู้สมัครชาวจังหวัดชุมพร​ มีผู้แทน 3 คน จับได้เบอร์ 4 หมด แสดงว่า​ท่าทีของชาวชุมพร​ จะให้ภูมิใจ​ไทย​ยกจังหวัด​ และข้อเท็จจริงคือ​ 3 คนนี้เป็นลูกพี่ของอนุทิน ดังนั้น​ อย่าเลือกเพียงแค่เบอร์ 4 ต้องเลือกเบอร์ 37 พรรคภูมิใจไทยด้วย มิเช่นนั้นนายอนุทินจะตามเข้ามาไม่ทัน​ จากนั้นเรื่องอื่นก็ไม่ต้องห่วง คนละครึ่งเฟส​ 2 มาแน่นอน​ และก็มีเรื่องสวัสดิการต่างๆ เมื่อกี้โดนทวงเรื่อง​ อสม. เรื่องผู้สูงอายุ​ ทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นหน้าที่ของพรรคภูมิใจ​ไทย​ และอะไรที่ได้ให้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้​ ตนเองจะทำตามทั้งหมด


"บรรยากาศที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่นนึกว่ามาขอลูกสาวชาวชุมพร​แต่งงาน​ แต่ไม่ใช่​ เพราะขอลูกสาวชาวระนองไปแล้ว​ แต่ชุมพร- ระนองใช่อื่นไกล เมืองติดกัน ผมได้เมียอยู่ระนอง แต่หัวใจอยู่ที่ชุมพรด้วย วันนี้ถ้าบอกว่าพ่อแม่พี่น้องจะไม่ลืมนอกจาก​ สส.ลูกหมี​ ลูกช้าง นายกโต้ง ที่ชวนให้ผมมาอยู่ชุมพรแล้ว​ คนที่ลากผมมาจากเตียง​ เมื่อเช้าคือรัฐมนตรีเอกนัฏ​ พร้อมพันธุ์​ เป็นคนแนะนำกลุ่มนี้ให้รู้จัก​ ท่านนายก​ ก็ดี​ สส.ลูกช้าง​ สส.ลูกหมี​ ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่พวกนี้เกรงใจคือเอกนัฏ​ น้องชายผม ลูกหนูไปคุยกับลูกหมีไม่ไหวครับ​ ลูกหมีตะกบตาย ลูกหนูไปคุยกับลูกช้าง ลูกช้างเอางวงฟาดตาย เพราะฉะนั้นลูกหนูไปกินน้ำขิงดีกว่า มีแรงมีพลัง บอกพี่ขิงช่วยชวน​ สส.คุณภาพดีของคนชุมพรมาด้วย​ ยอมรับว่าวันนี้ชุมพรแข็งแรง และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ และพรรคภูมิใจไทยแข็งแรงได้เพราะ 3 คนนี้ ดังนั้น​ วันนี้จึงมาฝากเนื้อฝากตัว แล้วหวังว่าจะได้มาอีกบ่อยๆ" นายอนุทินกล่าว

นายอนุทิน​ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า​ หากได้​ สส.ยกจังหวัดชุมพร​ คนชุมพรจะเอาอะไร​ ก็ "ปัดโธ่​" แค่นี้​ ไม่ต้องพูดแล้วทำ​ ทำแล้วค่อยไปพูดทีหลังยังได้เลย​ กำลังหัดพูดภาษาใต้อยู่ อยู่มา 3-4 ปีแล้ว "ยังแหรงบ่ฉับ​"


เมื่อเวลา 10.00 น.นายอนุทิน​ ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรครั้งแรก​ ว่า ฟ้องด้วยภาพ อธิบายด้วยภาพ ชุมพรให้การต้อนรับพรรคภูมิใจไทย​อย่างอบอุ่น​ แต่ก็ต้องเกิดจากความเชื่อมั่นที่มีต่อผู้สมัคร ซึ่งเป็นอดีต สส. อดีต สจ. ทั้ง 3 คน มีความคุ้นเคย เข้าใจ และทำงานรับใช้ชาวชุมพรมาตลอด คิดว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมาก ซึ่งภูมิใจไทยก็คาดหวังว่าชาวชุมพร​จะมอบความไว้วางใจ ความมั่นใจ โดยเลือกผู้สมัคร สส. ยกจังหวัด เข้าไปรับใช้ประเทศชาติและชาวชุมพร

เมื่อถามย้ำว่าจังหวัดชุมพรมั่นใจแค่ไหน นายอนุทิน กล่าวว่า "โอ้โห ก่อนจะหันไปชี้ที่ผู้สมัครแต่ละคน"

เมื่อถามว่า วันนี้จังหวัดชุมพรอาจจะเป็นพื้นที่มั่นคงสำหรับภูมิใจไทยแล้ว​ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นพื้นที่มั่นคง เพราะมีผู้สมัครที่แข็งแรง เป็นพื้นที่มั่นคงให้กับประชาชน ตนเพิ่งเคยมาชุมพร และเพิ่งรู้จักทีมชุมพรประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา และไม่คิดว่าจะแข็งแรงกันขนาดนี้

"นี่คือพลังและความเชื่อมั่นของประชาชน​ ที่มีต่อผู้แทน​ ซึ่งก็ต้องเป็นแบบอย่าง อยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวของตน เชื่อมั่นผมด้วย และพรรคภูมิใจไทย เหมือนที่พี่น้องชาวชุมพรมอบให้กับ สส. สามารถตั้งเป็น KPI ได้" นายอนุทิน กล่าว

