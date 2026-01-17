"อนุทิน" เผยเหตุถนนพระราม 2 ยุบตัว เกิดจากท่อน้ำแตก - คนทำงานประมาท ไม่เกี่ยวกับแบบ-วิธีก่อสร้างผิดพลาด

นายกฯ เผยเหตุถนนพระราม 2 ยุบตัว เกิดจากท่อน้ำแตก - ความประมาทของคนทำงาน ไม่เกี่ยวกับแบบ-วิธีก่อสร้างผิดพลาด พ้อมีบางฝ่ายจ้องโยงการเมืองทั้งที่เป็นเรื่องวิศวกรรม ยันรัฐใช้วิธีทางปกครองแก้ปัญหา
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ม.ค. ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ ถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า กทม. เกิดการยุบตัวเป็นหลุม ส่งผลให้รถกระบะตกหลุมลงไป1คันว่า ทราบว่าเกิดตรงบริเวณเขตเทศบาล มีเรื่องของจำนวนปริมาณน้ำจากท่อน้ำที่แตก ทางเทศบาลก็ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข มันไม่เกี่ยวกับแบบหรือวิธีการก่อสร้างที่ผิดพลาด แต่เป็นความประมาทของคนทำงาน ความเสียหายทั้งหลายก็ต้องชดใช้
เมื่อถามว่าเกิดคำถามจากประชาชนว่าถนนพระราม2อีกแล้ว ความมั่นใจในการใช้เส้นทาง อาจจะน้อยลงเรื่อยๆ นายกฯ กล่าวว่า สิ่งที่น่ากลัวคือเรื่องโครงสร้าง อย่าที่ตนเคยอธิบายไป มันไม่ได้เกิดจากโครงสร้างของคอนกรีต แต่เกิดจากการยกโดยใช้วิธีการที่สามารถป้องกันได้ แต่เขาไม่ได้ทำ คือเหตุที่ตนต้องบอกว่าเมื่อเกิดเหตุซ้ำซาก ถ้าไปไล่ตามสัญญาทางแพ่ง พูดจริงๆว่าทำอะไรไม่ได้ รัฐบาลถึงบอกว่าต้องใช้คำสั่งทางปกครองในการให้หยุดก่อสร้าง หรือให้ยกเลิกสัญญา มันเป็นเรื่องทางกฎหมาย
“ไม่งั้นก็กลายเป็นว่าถ้าผมไปบอกว่าแล้วแต่ทางหน่วยงาน ก็มาว่าทำไมไม่ไปกดดันหน่วยงาน พอกดดันก็บอกว่าไปกดดันเขาทำไม เขาไม่ผิด พอใช้กำลังทางปกครอง ก็บอกว่าทำไมไม่ใช้มาตรการตามสัญญา เอาใจทุกฝ่ายไม่ได้ ฝ่ายที่ต้องการทำเรื่องนี้ให้เป็นการเมืองก็มี ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องการเมือง มันเป็นเรื่องทางวิศวกรรม ไม่เป็นไร รัฐบาลก็สั่งการไปแล้วว่าให้ใช้อำนาจทางปกครอง คนที่รับข้อสั่งการไปก็ต้องปฏิบัติ นายกฯไม่มีสิทธิ์ไปเซ็นยกเลิกสัญญาเอง นายกฯในฐานะรัฐบาลสั่งไปแล้ว คนที่ไม่ปฏิบัติ ถ้าเป็นข้าราชการก็โดนมาตรา157” นายกฯ กล่าว
เมื่อถามว่า ทางกระทรวงคมนาคมได้แจ้งความคืบหน้าเรื่องสัญญามาหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า เขาก็ต้องมีขั้นตอนอยู่แล้ว