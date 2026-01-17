"ชัยวุฒิ" วอนพรรคใหญ่ที่เคยร่วมรัฐบาลลุงตู่ หยุด "ดีลลับ" จัดตั้งรัฐบาลล่วงหน้าแลกรื้อ รธน.-หันมามุ่งแก้ปัญหาปากท้องชาวบ้าน

"ชัยวุฒิ" นำทีมออกวิ่งสวนเบญจกิตติแต่เช้า ติง 3 พรรคใหญ่ดีเบตเน้นนโยบายขายฝัน ขาดการถกเถียงจริงจัง ส่อมีดีลลับจัดตั้งรัฐบาลล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ พรรคที่เคยร่วมรัฐบาลลุงตู่ตาม รธน.เดิมอย่างราบรื่น กลับเปลี่ยนท่าทีเห็นด้วยให้รื้อกฎหมายหลักของประเทศ วอนหยุดแล้วหันมามุ่งแก้ปัญหาปากท้องชาวบ้าน
วันที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 07.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักชาติ พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้นำนายสรยุทธ ลิขิตอาภากุล ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 4 เบอร์ 11 และผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร เขตอื่น ๆ ลงพื้นที่สวนเบญจกิติ เพื่อออกกำลังกายวิ่งช่วงเช้า พร้อมพบปะทักทายพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ ซึ่งในระหว่างช่วงพักการวิ่ง เพื่อคูลดาวน์ร่างกาย ได้มีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนิวโหวตเตอร์ (New Voter) เข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นพร้อมเผย ว่าเป็นรุ่นน้องโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ของพี่โอ๋ ชัยวุฒิ หัวหน้าพรรค โดยเริ่มรู้จักพรรครักชาติ จากคลิปเต้นในโซเชียลมีเดียที่เป็นกระแส จึงติดตามดูนโยบายต่าง ๆ ของพรรคที่ทยอยเปิดออกมา และฝากเรื่องที่วัยรุ่นให้ความสนใจคือ ปัญหาเรื่องสุขภาพจิต รวมถึงห่วงเรื่องระบบการศึกษาไทย ที่ยังคงเป็นรูปแบบการท่องจำ อยากให้ปรับเป็นการเรียน การสอนที่เน้นการคิด วิเคราะห์ และอธิบายให้มากขึ้น
นายชัยวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองในช่วงโค้งสุดท้าย พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงบรรยากาศการดีเบตของพรรคการเมืองใหญ่ 3 พรรคว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้น เนื่องจากเนื้อหาในการแสดงวิสัยทัศน์เน้นไปที่นโยบายขายฝันทั่วไป ขาดการถกเถียง ตรวจสอบ หรือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง ทำให้บรรยากาศดูราบเรียบผิดวิสัยการแข่งขันทางการเมือง
"ผมตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนมี 'ดีลลับ' เกิดขึ้น ทราบมาว่ามีการพูดคุยตกลงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลและการแบ่งกระทรวงกันเรียบร้อยแล้ว ทำให้เวทีดีเบตกลายเป็นเพียงพิธีกรรมที่ขาดสีสัน ขาดการตรวจสอบ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง เท่ากับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจไม่ได้สะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง" นายชัยวุฒิ กล่าว
หัวหน้าพรรครักชาติ ยังกล่าวแสดงความกังวลถึงผลพวงจากดีลลับดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นที่ทุกพรรคหันมาเห็นพ้องต้องกันในเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้งที่บางพรรคเคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในสมัยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ลุงตู่) และทำงานภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาอย่างราบรื่น โดยไม่เคยมีปัญหา แต่เมื่อมีดีลทางการเมืองเกิดขึ้น กลับเปลี่ยนท่าทีจะมารื้อกฎหมายหลักของประเทศ ซึ่งการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมได้ เพราะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการปกครองและกฎหมายสำคัญหลายฉบับ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาประเทศ แต่อาจซ้ำเติมให้เกิดทางตันทางการเมือง
"วันนี้ผมอยากฝากไปถึงพรรคการเมืองใหญ่ โดยเฉพาะพรรคที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ให้หยุดดีลลับ หยุดฮั้วกันทางการเมือง และหันมาเร่งคิดหาทางออกในการแก้ปัญหาปากท้อง เพราะชาวบ้านกำลังลำบากมาก การแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเท่าความอยู่รอดของประชาชน ขอให้ประชาชนเลือกพรรคที่มีอุดมการณ์ชัดเจน เข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านในสภาอย่างแท้จริง" นายชัยวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย