จับตามอง “พรรคพร้อม” ม้าตีนปลายในสนามเลือกตั้ง 69 เมื่อ “ดร.พิมไหมทอง” แท็กทีม “ดร.พิชชา” ประกาศสู้ศึกชิงเก้าอี้นายกฯ

ท่ามกลางกระแสการเมืองที่กำลังร้อนระอุในสนามเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 ที่บรรดาพรรคใหญ่ต่างงัดกลยุทธ์ออกมาฟาดฟันกันอย่างดุเดือด กลับมีหนึ่งพรรคการเมืองที่ถูกจับตามองในฐานะ “ม้าตีนปลาย” ที่กำลังเร่งเครื่องทำคะแนนอย่างเงียบเชียบแต่ทรงพลัง นั่นคือ “พรรคพร้อม” (Promp Party)
ขุนพลนำทัพ: ดร.พิมไหมทอง – ดร.พิชชา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทำเอาแวดวงการเมืองต้องหันมามอง คือการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของ ดร.พิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน หัวหน้าพรรคพร้อม หรือที่รู้จักกันในนาม "มาดามส้ม" ซึ่งได้รับการไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้นำพรรคอีกสมัยจากการประชุมใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยครั้งนี้เธอไม่ได้มาเพื่อเป็นไม้ประดับ แต่มาพร้อมกับการวางตัว ดร.พิชชา ขำสุวรรณ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้โดยเฉพาะ
ดร.พิชชา ขำสุวรรณ ถือเป็นบุคคลที่น่าสนใจ ด้วยภาพลักษณ์นักบริหารที่มีความเชี่ยวชาญ และการวางตัวเป็น "ทางเลือกใหม่" ที่เน้นการแก้ปัญหาปากท้อง หนี้สินประชาชน และการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (แก๊งคอลเซ็นเตอร์) ซึ่งเป็นปัญหาที่กัดกินสังคมไทยอยู่ในขณะนี้
กลยุทธ์ "ม้าตีนปลาย" และนโยบายที่จับต้องได้
ทำไมพรรคพร้อมถึงถูกนิยามว่าเป็นม้าตีนปลาย? นักวิเคราะห์มองว่า พรรคพร้อมเริ่มจากการเป็นพรรคขนาดเล็ก (เดิมชื่อพรรคชาติรุ่งเรือง) แต่มีการปรับโครงสร้างและรีแบรนด์ใหม่จนมีความทันสมัยและเข้าถึงง่ายขึ้น ภายใต้สโลแกน "พร้อมกัน ประชาชน ประเทศไทย" จุดแข็งที่สำคัญของพรรคคือ:
* การลงพื้นที่เชิงรุก: แม้จะเป็นพรรคใหม่ในสายตาหลายคน แต่มีการกระจายตัวของสมาชิกพรรคในระดับท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
* นโยบายเน้นผลลัพธ์: เน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานรากและการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยบริหารจัดการประเทศ
* ภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ทำงานจริง: ทั้ง ดร.พิมไหมทอง และ ดร.พิชชา ต่างเป็นผู้หญิงเก่งที่มีความโดดเด่นในด้านวิชาการและการจัดการ ทำให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้สวิงโหวต (Swing Voter) ที่เบื่อหน่ายความขัดแย้งแบบเดิมๆ
สมรภูมิเลือกตั้ง 69: โอกาสของพรรคเล็ก
ในวันที่ กกต. เปิดรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกว่า 70 รายชื่อ จาก 40 กว่าพรรคการเมือง พรรคพร้อมคือหนึ่งในชื่อที่ติดอยู่ในโผโพลสำรวจหลายสำนักในฐานะ "พรรคม้ามืด" ที่อาจจะเข้ามาแชร์ที่นั่งในสภาฯ ได้มากกว่าที่หลายคนคาดการณ์ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กทม. และภาคกลางบางส่วน
ดร.พิมไหมทอง หัวหน้าพรรค ยืนยันว่า "พรรคพร้อม ไม่ได้มาเพียงเพื่อแข่งขัน แต่เรามาเพื่อเป็นทางออกที่พร้อมที่สุดสำหรับคนไทย"
บทสรุป: การเลือกตั้งปี 2569 นี้ พรรคพร้อมภายใต้การนำของ ดร.พิมไหมทอง และแคนดิเดตนายกฯ อย่าง ดร.พิชชา จะสามารถวิ่งแซงโค้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ คือสิ่งที่คอการเมืองต้อง "จับตามอง" อย่างใกล้ชิด