ราเชน ตระกูลเวียง กับพรรคทางเลือกใหม่จุดยืนการเมืองชัดในยุคความขัดแย้ง กับแนวคิดสร้างความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจและสังคม

ราเชน ตระกูลเวียง เป็นผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ พรรคการเมืองที่จดแจ้งจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยประกาศยึดหลัก “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เป็นแกนกลางของอุดมการณ์ และแสดงจุดยืนดังกล่าวอย่างเปิดเผยนับตั้งแต่วันก่อตั้งพรรค
จากงานจิตอาสาสู่สนามการเมือง
ก่อนเข้าสู่สนามการเมือง ราเชนมีบทบาทด้านกิจกรรมสังคมและงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อประเทศและการปกป้องสถาบันหลักของชาติ เป็นปัจจัยสำคัญที่หล่อหลอมทัศนคติทางการเมือง และนำไปสู่การตัดสินใจก่อตั้งพรรคการเมืองของตนเอง เพื่อเป็นพื้นที่ทางการเมืองที่สามารถแสดงจุดยืนได้อย่างตรงไปตรงมา
บทบาททางการเมืองและภาวะผู้นำ
ในฐานะหัวหน้าพรรค ราเชนทำหน้าที่กำหนดทิศทางนโยบายและเป็นผู้สื่อสารจุดยืนของพรรคต่อสาธารณชน พรรคทางเลือกใหม่เข้าร่วมกระบวนการเลือกตั้งในระบบรัฐสภา มีการเสนอผู้สมัครและแสดงความพร้อมในการทำงานทางการเมือง แม้จะยังไม่ใช่พรรคขนาดใหญ่ แต่ถูกมองว่าเป็นพรรคที่มีท่าทีชัดและไม่เปลี่ยนไปตามกระแส
หนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนลักษณะความเป็นผู้นำของราเชน คือการตัดสินใจถอยจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคชั่วคราว ภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในพรรค การตัดสินใจดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง และตอกย้ำแนวคิดว่าผู้นำไม่ควรหลีกเลี่ยงปัญหา
จุดยืนส่วนตัวต่อสังคมและการเมือง
ราเชนแสดงจุดยืนชัดต่อประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเห็นว่าสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยต้องดำเนินควบคู่กับความเหมาะสมและความรับผิดชอบต่อสังคม เขามองว่าการอ้างเสรีภาพในลักษณะที่กระทบต่อสถาบันหลักของประเทศ เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ในบริบทสังคมไทย
พรรคทางเลือกใหม่กับแนวคิดเชิงนโยบาย
ในด้านนโยบาย พรรคทางเลือกใหม่พยายามเชื่อมโยงอุดมการณ์ความรักชาติ เข้ากับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากและความมั่นคงทางสังคม หนึ่งในนโยบายหลักคือ เงินทุนเจ้าบ้าน 36,000 บาท เพื่อกระจายเงินสู่ชุมชนทั่วประเทศ กระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้าท้องถิ่น สร้างการจ้างงาน และก่อให้เกิดการผลิตในระดับฐานราก
นอกจากนี้ พรรคยังเสนอแนวทาง ลดหนี้นอกระบบ ผ่านการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย เพื่อเพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจให้ประชาชน และใช้เงินทุนดังกล่าวเป็นฐานในการ สร้าง SME รายย่อยและผู้ประกอบการชุมชน ช่วยลดการว่างงานและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ในมิติความมั่นคงและสวัสดิการ พรรคทางเลือกใหม่เสนอ เงินผดุงเกียรติทหาร 3,000 บาท เพื่อดูแลทหารผ่านศึก และ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,000 บาท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดภาระครอบครัว
ขณะเดียวกัน พรรคยังให้ความสำคัญกับ นโยบายพระและคณะสงฆ์ โดยมองว่าพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางจิตใจของสังคมไทย แนวคิดดังกล่าวครอบคลุมการดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณร โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล การสนับสนุนบทบาทวัดในฐานะศูนย์กลางชุมชนและจิตอาสา รวมถึงการปกป้องสถาบันสงฆ์จากการบิดเบือนหรือแสวงหาประโยชน์ในทางที่ผิด
ความเชื่อมั่นในฐานะทางเลือกทางการเมือง
ราเชนยืนยันว่า พรรคทางเลือกใหม่ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นเพียงเพื่อเป็น “ทางเลือก” ในเชิงชื่อ หากแต่ต้องการเป็นทางเลือกที่ประชาชนสามารถพิจารณาได้จริง โดยเชื่อว่าความชัดเจนในจุดยืน ความต่อเนื่องในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจทางการเมือง จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถ มั่นใจในตัวราเชน ตระกูลเวียง และทิศทางของพรรคทางเลือกใหม่ ในระยะยาว