“เทพไท” ชี้เลือกตั้งภาคใต้ส่อเดือด พบเริ่มจดรายชื่อเตรียมซื้อเสียง วางเงินหัวคะแนนหลักคนละ 5 พัน

“เทพไท” ชี้เลือกตั้งภาคใต้ส่อเดือด พบเริ่มจดรายชื่อเตรียมซื้อเสียงหัวละพัน อ้างใช้บัญชีรายชื่อเดิม–วางเงินหัวคะแนนหลักคนละ 5 พัน สร้างเครือข่ายล่าคะแนน จี้ กกต.เร่งทำงานเชิงรุก ส่งหน่วยสืบสวนลับลงพื้นที่ สกัดทุจริตก่อนวันเลือกตั้ง
นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรณรงค์ต่อต้านการซื้อเสียง ในพื้นที่ตลาดนัดปากเนตร ตำบลบางจาก และตลาดนัดไสนาว ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีข้อมูลสะท้อนถึงการหาเสียงของผู้สมัครบางรายและบางพรรคการเมือง ที่มุ่งเน้นการซื้อเสียงเป็นหลัก โดยเริ่มมีการให้หัวคะแนนจดรายชื่อประชาชนเพื่อเตรียมการซื้อเสียงล่วงหน้า บางกรณีมีการนำบัญชีรายชื่อเดิมที่เคยใช้ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิก อบต. มารวบรวมใหม่ ก่อนเสนอให้ผู้สมัคร พร้อมตั้งราคากลางหัวละประมาณ 1,000 บาท ซึ่งมีการพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่
อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวต่อว่า ผู้สมัครบางรายไม่มีศักยภาพในการหาเสียง ไม่สามารถปราศรัยหรือสื่อสารนโยบายได้ ทำได้เพียงแนะนำตัว บอกหมายเลข และเดินแจกบัตรแนะนำตัวเท่านั้น แต่เบื้องหลังกลับมีการสร้างเครือข่ายหัวคะแนน โดยเฉพาะการใช้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นฐานในการรวบรวมรายชื่อ พร้อมวางเงินค่าดำเนินการให้หัวคะแนนหลักคนละประมาณ 5,000 บาทเป็นเบื้องต้น
นายเทพไทกล่าวว่า ภาพรวมการหาเสียงในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ มีแนวโน้มการซื้อเสียงรุนแรงกว่าการเลือกตั้งปี 2566 เนื่องจากผู้กระทำมั่นใจว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่สามารถเอาผิดได้ จึงขอเรียกร้องให้ กกต.ปรับการทำงานเป็นเชิงรุก ส่งหน่วยสืบสวนทางลับลงพื้นที่เจาะข่าว โดยมุ่งเป้าไปที่หัวคะแนนซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่น และเครือข่าย อสม. จะสามารถพบข้อเท็จจริงว่ามีการเตรียมการซื้อเสียงและวางเงินค่าบริหารจัดการให้แกนนำหัวคะแนนกันอย่างกว้างขวาง
“วันนี้ประชาชนรับรู้กันหมดว่ามีการเตรียมซื้อเสียงแล้ว แต่เหมือน กกต.ไม่ได้ยินและไม่รับรู้ หากยังทำงานแบบตั้งรับ การเลือกตั้งก็จะไม่สุจริตเที่ยงธรรมอย่างที่สังคมคาดหวัง” นายเทพไท กล่าว