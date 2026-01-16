ไทยรวมไทยเปิด 3 หมัดเด็ดปฏิรูปประเทศ ลดซ้ำซ้อนราชการ คืนงบแสนล้านสู่ประชาชน

ดร.โจ” แคนดิเดตนายกฯ พรรคไทยรวมไทยเปิดนโยบายเขย่าวงการราชการ ชูยุทธศาสตร์ลดความซ้ำซ้อน เมื่อคืนงบกลับมา 20% มุ่งปฏิรูประบบสาธารณสุข การศึกษา มอบอินเตอร์เน็ตดาวเทียมฟรีทั่วไทย เพิ่มสวัสดิการยั่งยืนให้ประชาชน เรียนฟรี รักษาพยาบาลฟรี ทำได้ทันที
วันนี้(16ม.ค.)พรรคไทยรวมไทย (ททท.) นำโดย รศ. ดร.โสภณ เอส.บิวโดอิน หรือ “ดร.โจ” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่ออันดับ 1เปิดตัวนโยบายเขย่าวงการราชการ พร้อมชูยุทธศาสตร์ “ลดความซ้ำซ้อน เพื่อสวัสดิการที่ยั่งยืน” มุ่งเป้าปฏิรูประบบสาธารณสุข การศึกษา และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล หวังประหยัดงบประมาณแผ่นดินหลักแสนล้านบาทคืนสู่กระเป๋าประชาชน โดยรศ. ดร.โสภณ เปิดเผยถึงแนวคิดหลักในการบริหารว่า ปัญหาใหญ่ของประเทศคือความซ้ำซ้อนในระบบราชการที่ทำให้งบประมาณรั่วไหล พรรคมีนโยบายปรับลดความซ้ำซ้อนแบบ “ค่อยเป็นค่อยไป” เพื่อไม่ให้เกิดแรงต้านจากบุคลากรภาครัฐ แต่จะนำงบประมาณที่ประหยัดได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในสิ่งที่จำเป็นทันที
ทั้งนี้พรรคมี3 หมัดเด็ดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมคือ1.สาธารณสุข ยาต้องถูกลง 20% รักษาฟรีทันที มีโมเดลจัดซื้อยารวม ปรับระบบจากการให้แต่ละโรงพยาบาลแยกกันซื้อ เป็นการจัดซื้อรวมระดับประเทศ (Centralized Procurement) และตัวเลขมหัศจรรย์ จากงบยาทั่วประเทศประมาณ 200,000 ล้านบาท หากลดได้ 20% จะมีเงินเหลือถึง 40,000 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับนำมาจ่ายเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีที่มีคุณภาพให้กับประชาชนได้ทันที
2. การศึกษา Fast Track เรียนจบไว ประหยัดเงินพ่อแม่ และลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสเด็กเก่งที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าเพื่อน การพาสชั้นเด็กเก่ง คือสนับสนุนเด็กเรียนดีให้สามารถพาสชั้นได้ ลดระยะเวลาเรียนประถมและมัธยมปลายเหลือรวมเพียง 6 ปี และผลลัพธ์คือ พ่อแม่ผู้ปกครองจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 80,000 ล้านบาท ขณะที่รัฐจะได้แรงงานทักษะสูงเข้าสู่ระบบเร็วขึ้น สร้างภาษีเพิ่มอีกกว่า 100,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเรียนรวมออนไลน์ ลดความซ้ำซ้อนในกระทรวงศึกษาธิการด้วยระบบการเรียนรวมออนไลน์ที่มีมาตรฐาน เพื่อนำงบที่เหลือมาเป็นทุนการศึกษาให้เด็กเรียนฟรี "แรงงานประจุสูง"ประเทศเราได้แรงงานที่เร็วขึ้น 6 ปี เป็นแรงงานชั้นหัวกะทิ ค่าตัวสูงเหมาะกับงานที่ตลาดต้องการทันที และมีแรงงานใหม่เติมเงินให้ประกันสังคมสร้างความยั่งยืนกับงบสวัสดิการระดับประเทศ เพิ่มภาษีเพิ่มจีดีพี นี่คือการจบลูปประเทศขาลงแบบอัตโนมัติ
3. อินเตอร์เน็ตฟรี จบเกมค่าเน็ตด้วยดาวเทียม 60 ดวง โดยดาวเทียมวงโคจรต่ำ ลงทุนงบประมาณ 150,000 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับงบแจกเงินหมื่นที่ใช้ถึง 500,000 ล้านบาทแต่ใช้ได้เพียง 3 เดือน ทั้งนี้เพื่อส่งดาวเทียม 60 ลูก เน็ตฟรีทั่วไทย ให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีทั่วประเทศแบบถาวร และสามารถขายสัญญาณให้กับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากดาวเทียมยังสร้างความมั่นคงให้กับรัฐในการเตือนภัยพิบัติ ใช้ในยามฉุกเฉิน รวมถึงความมั่นคงทางทหารที่ต้องใช้เครือข่ายระบบปิดเฉพาะของเรา
" พรรคไทยรวมไทยเสนอปรับระบบไอทีภาครัฐให้เหลือเพียงระบบเดียว ทุกกระทรวงเชื่อมโยงข้อมูลกัน ล็อกอินครั้งเดียวใช้ได้ทุกแอป ประชาชนไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน ทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ได้ทุกที่ ตั้งแต่ศูนย์ราชการไปจนถึงกรมที่ดิน เพื่อจบปัญหาการนั่งรอคิวในระบบราชการแบบเดิม"
สำหรับรศ. ดร.โสภณ เอส.บิวโดอิน (Sophon S. Beaudoin) หรือที่รู้จักในนาม “หมอโจ จัดกระดูก” เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ และนักจัดกระดูกที่มีชื่อเสียงระดับโลกออนไลน์ มีผู้ติดตามมากกว่า 1.2 ล้านคน รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการทำขนมจากสถาบัน Le Cordon Bleu อยู่ในระดับแชมป์เชฟกระทะเหล็ก และยังมีใบประกาศนียบัตรด้านจิตวิทยาจากมหาวิลัยเยล และฮาร์วาร์ด ผู้สร้างนวัตกรรม ทฤษฎีจิตจิตวิทยาระดับโลก DE6 ล่าสุดเป็นผู้จดสิทธิบัตรการปลูกพืชในยานอวกาศคนแรกของโลก สร้างโอกาสสูงให้เด็กไทยได้ไปสู่ดาวอังคาร