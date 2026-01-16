"อนุทิน" หาเสียงบางกะปิช่วย "โอ๋ สุดซอย" รับบทคอนดักเตอร์ให้ชาวบ้านตะโกนเชียร์ภท.37 มั่นใจปักธงกทม.

นายกฯ ลุยเขตบางกะปิ ช่วย "โอ๋ สุดซอย" หาเสียง สุดจอย รับบทคอนดักเตอร์ให้จังหวะชาวบ้านตะโกนเชียร์ "ภูมิใจไทย 37" มั่นใจเลือกตั้ง 69 น้ำเงินมีโอกาสแจ้งเกิดในกทม. ชี้กระแสดีกว่าทุกครั้ง ประชาชนตอบรับอบอุ่น
วันนี้ (16ม.ค.) เวลา 17.10 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางมาถึงมาร์เก็ต ทูเดย์ บริเวณซอยกรุงเทพกรีฑา 7 ทันทีที่นายอนุทิน มาถึงประชาชนก็เข้ามารุมล้อม และขอถ่ายรูป พร้อมอุ้มเด็กผู้หญิง บางช่วงเด็กยกมือขึ้นมาทำท่าพลัส ทำให้นายอนุทินถึงกับหัวเราะ
ระหว่างทางที่นายอนุทิน เดินในตลาดมีประชาชนตะโกนคำว่า "ภูมิใจไทย 37 ภูมิใจไทย 37 " ทำให้นายอนุทิน ฮึกเหิม ก่อนจะปีนขึ้นเก้าอี้ ชูนิ้วเป็นเบอร์ 37 และท่าพลัส ก่อนสวมบทเป็นคอนดักเตอร์ให้จังหวะ และทำมือเป็นรูปหัวใจ ก่อนจะเดินไปแปะมือกับประชาชน
ทั้งนี้ ตามเส้นทางที่นายอนุทิน เดินพบปะประชาชน ส่วนใหญ่จะพูดเป็นสิ่งเดียวกัน คือขอให้สานต่อโครงการคนละครึ่ง พลัส และยังมีบางคนที่เข้ามาให้กำลังใจ พร้อมกุมมือ และสวมกอดด้วย
จากนั้น นายอนุทิน เปิดเผยหลังลงพื้นที่เขตบางกะปิ ว่าบรรยากาศในวันนี้ถือว่าดีมากๆ ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตบางกะปิ ย่านเสรีไทย และย่านหัวหมาก ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทำให้อุ่นใจมั่นใจ หวังว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความเชื่อมั่น และให้โอกาสพรรคภูมิใจได้แจ้งเกิดในกรุงเทพมหานคร
“ความรู้สึกในวันนี้ส่วนตัวคิดว่าเทียบกับที่ผ่านมาไม่ได้เลย ที่ไปมาทุกเขตทุกพื้นที่ได้รับการตอบรับที่ดี ประชาชนมีความเชื่อมั่น แต่ที่ผมชอบที่สุดคือไม่ได้มาหาเสียง แต่ได้มาพูดคุยกับประชาชน ที่ผมบอกว่าออร์แกนิค เพราะไม่มีป้ายไม่มีขบวนแห่ทำให้พี่น้องประชาชนกล้าเข้ามาพูดคุยกับเรา หรือหากมีอะไรไม่พอใจ อะไรที่อยากให้ทำ แทบจะไม่ต้องจดเลย เพราะเมื่อได้ยินเสียงพี่น้องประชาชน ก็เข้าไปอยู่ในส่วนสมองแล้วก็เอาไปทำต่อ ส่วนที่เราทำไม่ได้ก็จะเอาไปพิจารณา และเร่งทำให้ได้ ตรงนี้คือส่วนที่ชอบที่สุด อย่างผู้สูงอายุก็บอกว่าอยากให้มีนโยบายเรื่องการดูแลสุขภาพการรักษาพยาบาล ส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็ชอบโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 บางคนบอกเฟส 3 เฟส 4 เฟส 5 ไปเลย ถ้าระบบเศรษฐกิจเอื้ออำนวยมีเงินหมุนเวียนเยอะ คิดว่าหลังการเลือกตั้งเรื่องความชัดเจนต่างๆ การประกอบกิจการต่างๆ ก็น่าจะดีขึ้น ประเทศก็น่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เราก็สามารถที่จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้ ไม่มีใครมาขอเรื่องประชาชนนิยมเลย มีแต่ขอให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเขาพร้อมที่จะมีส่วนร่วม“ นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า เห็นป้ายคนละครึ่งยังติดอยู่ตามร้านค้ารู้สึกอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า บอกเขาว่าไม่ต้องแกะออก โครงการคนละครึ่งพลัสเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจ เขาพึงพอใจเรื่องครึ่งครึ่งแบบนี้ แต่ที่เราใช้คำว่าพลัสเพื่อที่จะต่อยอด ให้เขามีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากโครงการนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์กลุ่มเด็กๆที่มานั่งฟังนายอนุทินให้สัมภาษณ์ ได้ตะโกนว่า ”สวัสดีครับ“ ก่อนมีคนถามว่ารู้หรือไม่ว่านายกฯชื่ออะไร เด็กชายคนหนึ่งจึงตอบว่า ”อนุทิน ชาญวีรกูล“ ทำให้นายอนุทินยิ้มก่อนหันมาพูดว่า ”ให้มันรู้ซะบ้างใครว่าใครเป็นใคร“