“รมต.สันติ ปิยะทัต” ขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อความมั่นคงของชาติ

รมต.สำนักนายกฯ มอบเลขาฯเปิดโครงการ “ขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” มุ่งสร้างความสามัคคีและลดความขัดแย้งในสังคมไทย เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ (16 มกราคม 2569) ณ ห้องสกายเลานจ์ ชั้น 9 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ดร.พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 1/1569 โดยเริ่มนำร่องที่จังหวัดปัตตานีเป็นแห่งแรก จัดขึ้นโดย สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยมี นายสงวนพงศ์ พินสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พันตำรวจเอกวทัญญู วิทยผโลทัย รองผู้อำนวยการ ป.ย.ป. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา นักวิชาการ และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วม
ดร.พรภัทร์ เปิดเผยว่า นโยบายและแนวทางการบริหารของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญเพื่อรักษาความสงบ สร้างความปลอดภัย เสริมความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาการบริหารภาครัฐให้โปร่งใสและยุติธรรม พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคม
ทั้งนี้ ภาครัฐ และ ป.ย.ป. พร้อมเดินหน้าสร้างความสามัคคีปรองดอง ด้วยแนวคิด Social Cohesion หรือความเป็นปึกแผ่นในสังคมเดียวกัน ที่เน้นการสร้างความไว้วางใจ ความเป็นธรรม การมีส่วนร่วม ความรู้สึกการเป็นเจ้าของอนาคตร่วมกัน และการยอมรับความหลากหลาย ซึ่งเป็น “ทุนสังคม” ที่ทำให้นโยบายเดินหน้าได้จริง ลดความขัดแย้ง และสร้างบรรยากาศที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐใส่ใจ รับฟังเสียง และให้ความยุติธรรมต่อทุกคน
โดยภาครัฐจะออกแบบกติกาและสถาบัน เพื่อสร้างระบบความยุติธรรมที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ขณะที่ ป.ย.ป. จะทำหน้าที่ออกแบบนโยบายเชิงระบบ โดยเชื่อมแนวคิด Social Cohesion เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ขับเคลื่อนผ่านโครงการนำร่อง เช่น เวที “รัฐฟัง” ที่เปิดเวทีสาธารณะให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริง ศูนย์นวัตกรรมเชิงนโยบายที่ทดลองและประเมินแนวทางใหม่ ๆ และ Dashboard ที่วัดความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมในแต่ละพื้นที่ ทำให้เสียงของประชาชนนำไปใช้จริงในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสามัคคีปรองดองในสังคมอย่างยั่งยืน
โครงการ “ขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งนี้ มุ่งสร้างความสามัคคีและลดความขัดแย้งในสังคมไทย โดยการสร้างความปรองดองจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ภาครัฐ ภาควิชาการ และผู้นำศาสนา เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ เปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ยอมรับความหลากหลาย และเคารพซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างแท้จริง พร้อมวางรากฐานสู่ความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ