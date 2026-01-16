"พี่ศรี" ร้อง กกต.สอบพรรคส้ม ผู้สมัคร สส.ตาก เขต 2 เอี่ยวเว็บพนัน-ฟอกเงินอาจเข้าข่ายยุบพรรค

“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต.สอบพรรคประชาชน ผู้สมัคร สส.ตาก เขต 2 เอี่ยวเว็บพนัน-ฟอกเงินอาจเข้าข่ายยุบพรรค ซัดหัวหน้าพรรคแพลงไม่ยอมรับสีเทา ตัดตอนเอาตัวรอด
วันนี้ (16 ม.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้สืบสวนและสอบสวนพรรคประชาชนกรณีที่ตำรวจไซเบอร์จับนายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ สมาชิกพรรคประชาชน และเป็นผู้สมัครสส.จังหวัดตาก เขต 2 กรณีถูกตั้งข้อหาว่าร่วมกันจัดให้มีการเล่นการหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบฯฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน เนื่องจากกรณีดังกล่าว ไม่ใช่ครั้งแรกที่สมาชิกพรรคประชาชนและผู้สมัคร สส.พรรคประชาชนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมว่ามีเอี่ยวกับการทำเว็บพนันและการฟอกเงิน แต่ก่อนหน้านี้เมื่อปลายปีที่แล้ว ตำรวจ บช.ปส.บุกตรวจค้นและจับนายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เขต 33 (บางพลัด-บางกอกน้อย ยกเว้นแขวงศิริราช) พรรคประชาชน และเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติด มาก่อนแล้ว
การกระทำของสมาชิกและผู้สมัคร สส.พรรคประชาชนทั้งสองอาจถือได้ว่าเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคง-เศรษฐกิจของชาติหรือราชการแผ่นดิน หรือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเป็นข้อห้ามตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 44 หรือมาตรา 45 หรือไม่
"การเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงิน เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคมไทย การที่พรรคประชาชนในฐานะพรรคการเมืองต้นสังกัดของรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ และนายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อกล่าวหาที่มีผลมาจากการกระทำตามกรณีที่เกิดขึ้นมิได้ เนื่องจากเป็นถึงสมาชิกและผู้สมัคร สส.ของพรรคที่คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ลงสมัครในนามพรรค ย่อมต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ จริยธรรมและกลั่นกรองคุณสมบัติมาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ดังนั้น สังคมได้ตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาคือพรรคประชาชนปล่อยให้บุคคลที่มีการกระทำหรือมีพฤติการณ์อันเป็นความเสี่ยงระดับนี้ ผ่านการคัดเลือกจนเป็นผู้สมัคร สส.ของพรรคได้อย่างไร
"การที่หัวหน้าพรรคประชาชนออกมาแถลงว่าไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทา ลั่นพร้อมจัดการเด็ดขาด หวังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกกลุ่มทุกสีด้วยนั้น เป็นเพียงการตัดตอนเพื่อเอาตัวรอดใช่หรือไม่ ทั้งๆที่เหตุที่เกิดบุคคลดังกล่าวยังเป็นสมาชิกพรรค และพรรคยังส่งไปมีตำแหน่งเป็นกรรมาธิการวนสภาผู้แทนอีกด้วย ดังนั้นถือได้ว่าหากมีความผิด ก็เป็นความผิดที่สำเร็จไปแล้ว องค์การรักชาติ รักแผ่นดิน จึงนำเรื่องมาร้องเรียนต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและ กกต.ได้ใช้อำนาจในการสืบสวนและสอบสวนการกระทำในกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะเส้นทางเงินของบุคคลดังกล่าวว่ามีการบริจาคให้พรรคประชาชนด้วยหรือไม่ เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 44 และหรือมาตรา 45 ของ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หากตรวจพบต้องเร่งดำเนินการตามมาตรา 92 (3) เพื่อเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวตามครรลองของกฎหมายต่อไป