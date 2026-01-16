กสม.ชี้เครนถล่มกระทบสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยปชช. จี้รัฐ-เอกชนเยียวยายกระดับความปลอดภัย

กสม. ชี้กรณีเครนถล่มกระทบสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน จี้รัฐ-เอกชนเยียวยาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
วันนี้ (16ม.ค.) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรณีปรากฏเหตุเครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟที่ 21 สายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี บริเวณตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 และวันถัดมาปรากฏเหตุเครนก่อสร้างทางยกระดับถล่มลงมาบนเส้นทางจราจรบริเวณถนนพระราม 2 ขาออก ใกล้สะพานท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเหตุให้ประชาชนซึ่งรวมถึงเด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้น กสม. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งไปยังครอบครัวและญาติมิตรของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย โดยอุบัติเหตุต่อเนื่องกันนี้สะท้อนถึงมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชนที่ต่ำจนน่าตกใจ ความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งนำไปสู่ผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิในชีวิตและความปลอดภัย รวมถึงการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน
ทั้งนี้รัฐมีหน้าที่ในการจัดหาและให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน โดยการดำเนินโครงการต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ที่ประเทศไทยประกาศใช้ โดยภาครัฐและภาคธุรกิจมีหน้าที่ร่วมกันในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เคารพ และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน กสม. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมทั้งเข้มงวดในการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของภาคธุรกิจ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและความสูญเสียกับประชาชนอีก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุสะเทือนขวัญทั้งสองเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนให้ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้ปรับปรุงและแก้ไขมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างของประเทศไทยอย่างจริงจังและรัดกุมที่สุด เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องแบกรับความเสี่ยง รวมทั้งได้รับความคุ้มครองสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยอย่างสูงสุด