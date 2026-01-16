“เอกนัฏ” ยก “ภูมิใจไทย” ตัวแทนอนุรักษ์นิยมใหม่ที่มีความคิดก้าวหน้า “เข้าใจโลก-ทำได้จริง”

“เอกนัฏ” ชี้ “ภูมิใจไทย” ตัวแทนอนุรักษ์นิยมใหม่ที่มีความคิดก้าวหน้า “เข้าใจโลก-ทำได้จริง” ไม่เก่าไม่โบราณ ไม่โลกสวย
วันนี้ (16ม.ค.) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ผู้สมัครสส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพื้นที่กทม. ได้มีการพูดเปิดใจถึงเหตุผลของการตัดสินใจมาทำงานกับพรรคภูมิใจไทยว่า ถ้าเป็น 5-10 ปีก่อน คงไม่เข้ามาพรรคภูมิใจไทย แต่มาวันนี้พรรคภูมิใจไทยมีพัฒนาการไม่เหมือนเดิม เป็นการเมืองที่เปิดกว้างให้มืออาชีพเข้ามาทำงาน และสิ่งสำคัญของพรรคภูมิใจไทยที่พิสูจน์ให้เห็นมาตลอดเวลาคือการพูดแล้วทำ
นายเอกนัฏ กล่าวว่า ไม่ปฏิเสธที่มีการระบุว่าพรรคภูมิใจไทย เป็นตัวแทนของอนุรักษ์นิยมใหม่ก้าวหน้า ที่พยายามทำให้เห็นว่ามีพัฒนาการ พยายามก้าวมาเป็นอนุรักษ์ใหม่ แม้กระทั่งในครอบครัวของตัวเองความคิดก็แตกต่างกัน แต่หลังจากที่ได้พูดคุยกันบทสรุปก็มาพรรคภูมิใจไทย การเลือกตั้งครั้งนี้ฉากทัศน์การเมืองเหมือนกัน ทุกประเทศก็จะมีการแบ่งความคิดกับจุดยืนในเรื่องของความซ้ายไปทางสังคมนิยม หรืออยู่กลางๆ เสรีนิยม หรือมาทางขวาที่เขาเรียกกันว่าอนุรักษ์นิยม
“บังเอิญคำว่าอนุรักษ์นิยม คนจะนำไปผูกกับความเก่า ความโบราณ แต่ผมมองว่าอนุรักษ์นิยมในยุคใหม่คือเป็นผู้ที่เข้าใจโลกและปฏิบัติได้จริง ไม่ได้ตกอยู่ในความโลกสวย หรือเป็นอุดมคติมากจนเกินไป วันนี้พรรคภูมิใจไทยเติบโตพัฒนาการมาเป็นพรรคที่เป็นตัวแทนของประชาชน ที่มีจุดยืนและความคิดแบบหนึ่งที่เป็นแบบขวา แบบอนุรักษ์นิยม แต่เป็นอนุรักษ์นิยมที่มีการปรับตัวให้ทันสมัย หรือถ้าบางคนก็เรียกว่าเป็นอนุรักษ์นิยมที่มีความคิดก้าวหน้า” นายเอกนัฏ กล่าว