“ธรรมนัส” แจง ปปง.ชงอัยการส่งศาลยึดทรัพย์ "ชนนพัฒน์" ไม่กระทบหาเสียง เป็นเรื่องดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

“ธรรมนัส” แจง ปปง.ส่งเรื่องให้อัยการส่งศาลยึดทรัพย์ "ชนนพัฒน์" ลูกพรรค ไม่กระทบหาเสียง ลั่นเป็นเรื่องดีได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
วันที่ 16 มกราคม 2569 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ปปง. มีมติส่งเรื่องให้อัยการยื่นศาลยึดทรัพย์นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ผู้สมัคร สส.สงขลา ของพรรคกล้าธรรมกว่า 158 ล้านบาทว่า เป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่ผู้สมัครหลายพรรคถูกดำเนินคดี และมองว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างตรงไปตรงมา
ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่กระทบต่อการหาเสียง เนื่องจากหัวใจสำคัญอยู่ที่การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ พร้อมวอนอย่าตัดสินใครล่วงหน้าเพราะกระบวนการกฎหมายยังมีขั้นตอนให้พิสูจน์อีกมาก ทั้งนี้ พรรคกล้าธรรมยังคงเดินหน้าปราศรัยอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมลาราชการลงพื้นที่ภาคใต้ ทั้ง จ.สุราษฎร์ธานีและสงขลาในช่วงบ่ายวันนี้ ย้ำจุดแข็งพรรคคือ “นักปฏิบัติ ไม่ใช่นักพูด” มั่นใจกระแสตอบรับจากการทำงานใกล้ชิดประชาชนมาโดยตลอด