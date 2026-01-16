“สรสินธุ ไตรจักรภพ” จากผู้บริหารภาคเอกชน สู่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประสบการณ์ธุรกิจ–รัฐ–สังคม เพื่อการเมืองเชิงธรรมาภิบาล

นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ประธานบริหารกลุ่ม ศรีเทพไทย เป็นผู้บริหารภาคเอกชนที่ทำงานควบคู่กับการพัฒนาสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “คุณธรรมนำธุรกิจ” และเคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปี พ.ศ. 2562–2564 ในรัฐบาลของ ประยุทธ์ จันโอชา ก่อนตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในนามของ พรรคทางเลือกใหม่
บทบาทนักธุรกิจ : ศรีเทพไทย
ในภาคธุรกิจ นายสรสินธุบริหารกลุ่มศรีเทพไทยโดยให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลให้ได้รับพระราชทาน ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธี
บทบาทเพื่อสังคม : มูลนิธิศรีเทพไทย
ควบคู่กับธุรกิจ นายสรสินธุสนับสนุนงานเพื่อสังคมผ่าน มูลนิธิศรีเทพไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และเด็กพิการ โดยมุ่งสร้าง “โอกาสอย่างเป็นรูปธรรม” ผ่านกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เด็กพิการและครอบครัวได้แสดงศักยภาพ ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ เสริมความมั่นใจ และต่อยอดไปสู่ทักษะอาชีพในอนาคต เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
บทบาทภาครัฐ : ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2562–2564)
ในช่วงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงศึกษาธิการ นายสรสินธุมีบทบาทสำคัญด้านนโยบายและการบริหาร อาทิ
• การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
เป็นประธานเปิดการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผลักดันความร่วมมือกับหน่วยงานของจีนและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพครูไทย ผ่านโครงการอบรมและการเรียนรู้ภาษาจีนในประเทศจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงการพัฒนาสื่อ e-learning และหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของไทย
• แนวคิดการบริหารโครงการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล
เสนอแนวทางบริหารจัดการโครงการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์) โดยเน้นการศึกษาข้อมูลจริง แบ่งการดำเนินงานเป็นเฟส ติดตามผลอย่างเป็นระบบ และหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนของคณะทำงาน เพื่อป้องกันการสูญเสียงบประมาณของรัฐ
• การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
เสนอแนวคิดแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบ One Stop Service ด้วยการรวบรวมหนี้ วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ ปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับรายได้ ลดภาระดอกเบี้ยโดยไม่บั่นทอนวินัยทางการเงิน และส่งเสริมความรู้ด้านการออม เพื่อให้ครูสามารถดำรงชีวิตและทำหน้าที่ได้อย่างมั่นคง
• การพัฒนากำลังคนสายอาชีพและการท่องเที่ยว
เสนอแนวคิดจัดหาสถานที่ฝึกงานจริงให้กับนักศึกษาสาขาการโรงแรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา รองรับความต้องการของตลาดแรงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว
บทบาททางการเมือง
จากประสบการณ์ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และงานเพื่อสังคม นายสรสินธุเห็นความจำเป็นของการนำความรู้เชิงบริหารและนโยบาย มาสู่การทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ การลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคทางเลือกใหม่ จึงเป็นความตั้งใจที่จะผลักดันการเมืองที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะด้านการศึกษาและโอกาสทางสังคม บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อประชาชน
นอกจากนี้ คุณสรสินธุ มีความเข้าใจเชิงลึกต่อระบบนโยบายด้านการศึกษา การบริหารราชการ และข้อจำกัดของกลไกรัฐจากการทำงานจริง ซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญที่เชื่อมโยงการกำหนดนโยบายกับการปฏิบัติในระดับพื้นที่และหน่วยงาน
การตัดสินใจลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในนามพรรคทางเลือกใหม่ จึงเป็นการนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และงานเพื่อสังคม มาต่อยอดสู่บทบาทฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อร่วมผลักดันการเมืองที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนและระบบการศึกษา บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อประชาชน//