เรียก "ลุงป้อม" กลับมา! ผู้สมัคร สส.พปชร. ซัด "ตรีนุช" ไม่ชัดเจน จนป่านนี้ยังไม่คิกออฟหาเสียง อยากร้องไห้ เหมือนถูกทิ้งไว้กลางทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้สมัคร สส.พลังประชารัฐ เรียกร้อง ‘พล.อ. ประวิตร’ หวนนั่งหัวหน้าพรรค เผยลูกพรรคกำลังใจถอดถอย หลังประกาศลาออก พ้ออยากร้องไห้เหมือนถูกทิ้งไว้กลางทาง หัวหน้าพรรคคนใหม่แนวทางไม่ชัดเจน จนป่านนี้ยังไม่กิจกรรมคิกออฟหาเสียง

วันนี้ (16 ม.ค. 69) กลุ่มผู้สมัคร สส. พรรคพลังประชารัฐ นัดรวมพลเพื่อทวงถามความชัดเจนและการบริหารจัดการภายในพรรค เรียกร้องให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาและอดีตหัวหน้าพรรคกลับมา เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่กลุ่มผู้สมัคร สส. นัดหมาย มีผู้สมัครเดินทางมาไม่ถึง 10 คน จากที่แจ้งสื่อมวลชนไว้ 100 คน ซึ่งผู้สมัคร สส.เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม ปัตตานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และชลบุรี
นายศุภศิษฎิ์ สรภัสจิรพงศ์ ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 4 เปิดเผยว่า ตนเองจะขอความชัดเจนจากพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนและดูแลผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งด้านนโยบาย การสื่อสาร การจัดสรรทรัพยากร และการประสานงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้การหาเสียงมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของพรรค

เพราะขณะนี้สมาชิกพรรคเหมือนถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้ใหญ่ในพรรคลงไปดูแลหรือให้การสนับสนุนการหาเสียง โดยอยากให้พรรคจัดสรรทีมดูแลผู้สมัคร สส.เขตทั่วทุกภาค และสนับสนุนการหาเสียงในแต่ละเขตทั่วทั้งประเทศ ตอนนี้ไม่มีการวางยุทธศาสตร์ในการหาเสียง ซึ่งมีความแตกต่างกับตอนที่ พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรคอย่างสิ้นเชิง ที่มีการมอบหมายนโยบายและชี้แจงแนวทางในการหาเสียงให้

“ตอนนี้รู้สึกเหมือนขาดเสาหลัก และหาเสาไม่เจอสักหลัก ยังไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่คนไหนเลย หากยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจะส่งผลกระทบกับผู้สมัครในการวันเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.นี้ การหาเสียงไม่ได้แพ้ผู้สมัครอื่น แต่แพ้แกนนำพรรคที่ไม่ได้มาช่วยหาเสียง ยินดีลุงป้อมกลับมาเป็นหัวหน้าพรรค เพราะเป็นนักสู้ตัวจริง และดูแลผู้สมัครได้ดี”

นายศุภศิษฎิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อได้หมายเลข ได้เบอร์แล้วปล่อยทิ้ง ไม่มีการเรียกประชุมชี้แจงให้แนวทางในการหาเสียง ไม่มีการอบรม ไม่มีการส่งเสริมการหาเสียงในเชิงประชาธิปไตย

นายกิตติศักดิ์ ครุฑประเสริฐ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ได้กล่าวถึงกิจกรรมของพรรคในช่วงวันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมาทำให้สมาชิกพรรคมีกำลังใจ โดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 คน ทั้ง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง และ ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี พูดปลุกใจลูกพรรคได้ดีมาก แต่หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้แจ้งลาออก ทำให้ผู้สมัคร สส.ที่ฝากชีวิตไว้กำลังใจถดถอย แต่ยังคงรออยู่ว่า วันใดผู้บริหารพรรค หรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคจะจัดกิจกรรมคิกออฟหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้สมัครเข้าไปแสดงนโยบาย

จนถึงวันนี้เหลืออีก 20 กว่าวันจะถึงวันเลือกตั้งก็ยังไม่มีชัดเจน ซึ่งเมื่อเทียบกับพรรคใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน หรือพรรคโอกาสใหม่ ที่เพิ่งตั้งพรรคก็มีกิจกรรมคิกออฟหาเสียงแล้ว เหลือแต่พรรคพลังประชารัฐที่ปล่อยโอกาสให้สูญเปล่า ทั้งที่ลุง 3 ป. เคยทำสำเร็จ และประชาชนได้รับนโยบายที่ดีจากพรรคพลังประชารัฐ

น.ส.ณัฐพร ฝาระมี ผู้สมัคร สส.นครพนม เขต 4 กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ผู้สมัคร สส. ได้ส่งหนังสือมาถึงพรรคเพื่อเรียกร้องให้มีการชี้แจงยุทธศาสตร์และแนวทางในการหาเสียงของผู้สมัคร แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ อยากให้การบริหารจัดการภายในพรรคเป็นระบบไม่ใช่ปล่อยลอยแพ ทำเหมือนไม่ให้เกียรติผู้สมัคร พวกเรายังเชื่อมั่นในการทำงานของพรรคและ พล.อ.ประวิตร จึงอยากได้ความชัดเจน

เราอยากให้ช่วยเหลือผู้สมัคร ไม่ใช่ปล่อยทิ้งกลางทาง เราเสียสละมาอยู่ตรงนี้เพราะอยากทำงานให้ออกมาดี ให้พรรคได้ สส. บัญชีรายชื่อจำนวนมาก ถ้าเรารวมกลุ่มมีความสามัคคี เชื่อว่าพรรคจะเดินหน้าต่อไปอีกนาน ส่วนประเด็นที่ว่าเมื่อ พล.อ.ประวิตร ไม่อยู่แล้วจะไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการหาเสียงนั้น ตนเองยอมรับว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่ปัจจัยหลักคือคณะกรรมการบริหารพรรคไม่ให้เกียรติผู้สมัคร จึงอยากให้มาดูตรงนี้

“เราขอความชัดเจนจากพรรคจะได้เดินต่อถูกว่าพรรคจะไปต่อหรือไม่ไปต่อ เพราะทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและลงทุนในทุกด้าน เราเดินคนเดียว พรรคไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดี ถ้าบริหารจัดการไม่ได้ก็ออกไป ขอลุงเรากลับคืนมา เพราะถ้าไม่มีลุงก็ไม่มีความมั่นคงภายในพรรค” น.ส.ณัฐพร กล่าว

ส่วนนายอิบรอเฮง โตะฮีแล ผู้สมัคร สส. ปัตตานี เขต 2 เปิดเผยว่า ตนเคยสมัคร สส. กับพรรคพลังประชารัฐมาก่อน ไม่เคยเจอเช่นนี้ แม้แต่ป้ายหาเสียงก็ยังไม่มี จึงฝากถึง พล.อ.ประวิตรว่า พวกเรารู้สึกเสียดายที่ พล.อ.ประวิตร ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้ว พวกเรามาทำงานด้วยหัวใจเพื่อประเทศชาติและศาสนา ตนรู้สึกเสียใจที่เหมือนถูกทิ้งกลางทาง และอยากร้องไห้หลายครั้ง ยืนยันว่าคนภาคใต้ยังคิดถึง และเคารพ พล.อ.ประวิตรอยู่ ถ้าเป็นแบบนี้ตนก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไร

