วันครู 70 ปี แห่งศรัทธาและความผูกพัน “ร.อ.ธรรมนัส-รมว.นฤมล” นำรำลึกพระคุณครู เทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่และครูของแผ่นดิน ตอกย้ำหัวใจการศึกษาไทยต้องเริ่มจากครูที่มีศักดิ์ศรี ชีวิตมั่นคง
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2569 กระทรวงศึกษาธิการจัดงาน วันครู ครั้งที่ 70 พ.ศ.2569 ณ หอประชุมคุรุสภา ภายใต้แนวคิด “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยการจัดงานวันครูในปีนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จัดขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
บรรยากาศในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 93 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รวมถึงพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ และพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเข้าสู่พิธีการอย่างเป็นทางการ
ต่อมา ศ.ดร.นฤมล กล่าวรายงานว่า วันครูจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 และในปีนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 70 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูกับประชาชน และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สร้างคุณงามความดีและคุณประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ
“ตั้งแต่ดิฉันเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับดูแลของท่านรองนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนนโยบายที่ให้ความสำคัญกับครูในฐานะหัวใจของการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งในเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพ การปรับเกณฑ์ขอวิทยฐานะให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น การดูแลสวัสดิการ โดยเฉพาะโครงการบ้านพักครู และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูผ่านการรวมและปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ”
ด้าน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวเปิดงานว่า วันครูเป็นวันสำคัญยิ่งในการร่วมกันรำลึกถึงคุณค่าของครู ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของชีวิต พร้อมกล่าวเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยติดตามเสด็จฯ ในอดีต ทำให้ประจักษ์ถึงพระเมตตาและพระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน รองนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายทอดความผูกพันและความสำนึกในพระคุณครูตั้งแต่วัยเยาว์ พร้อมสะท้อนปัญหาคุณภาพชีวิตของครู โดยเฉพาะเรื่องที่พักอาศัยและภาระหนี้สิน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากครูมีความเป็นอยู่ที่ดี ย่อมสามารถทำหน้าที่พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติได้อย่างสมศักดิ์ศรี พร้อมให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ขอให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ ไม่ท้อถอย และยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครูอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสเดียวกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวม 11 รางวัล จำนวน 232 คน อาทิ รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ รางวัลคุรุสภา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” รางวัล Next Generation Teacher Award รางวัลสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี รางวัลพระพฤหัสบดี และรางวัลครูดีในดวงใจ สะท้อนถึงความสำคัญและคุณค่าของครูในฐานะกำลังหลักในการพัฒนาการศึกษาและอนาคตของประเทศชาติอย่างยั่งยืน