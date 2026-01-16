“สกลธี–รัดเกล้า” นำทีม ปชป. ลุยเขต 9 เตือนฝุ่น PM2.5 วิกฤต ชู 3 กฎหมายอากาศสะอาด แก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืน

“สกลธี–รัดเกล้า” นำทีม ปชป. ลงเขต 9 ท่ามกลางวิกฤตฝุ่น PM2.5 เตือนประชาชนดูแลสุขภาพ พร้อมชู 3 กฎหมายอากาศสะอาด แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ย้ำลดค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ–หยุดเผา–ดันความร่วมมืออาเซียน ควบคู่โครงการ “พันธบัตรป่าไม้”
วันนี้( 16 ม.ค. 69) นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรค ร่วมลงพื้นที่กับ น.ส.วิเวียน จุลมนต์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 9 พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 1 ครอบคลุมพื้นที่จตุจักร–บางเขน–หลักสี่ พบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน ท่ามกลางสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่อยู่ในระดับสีส้มถึงสีแดง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างน่ากังวล
นายสกลธี เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ทั้ง 33 เขต สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด จนกว่าค่าฝุ่นจะลดลงสู่ระดับปลอดภัย
พร้อมกันนี้ นายสกลธี ได้กล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยเร่งผลักดันกฎหมายสำคัญ 3 ฉบับ ได้แก่ 1.พระราชบัญญัติอากาศสะอาด 2. พระราชบัญญัติเศรษฐกิจหมุนเวียน และ 3. กฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควบคู่กับมาตรการเชิงจูงใจและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์ยังให้ความสำคัญกับภาคการขนส่ง โดยสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ผ่านนโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าและรถเมล์ เหลือเพียง 5–30 บาท เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน ลดมลพิษ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกัน พรรคยังมีมาตรการไม่สนับสนุนการเผาในภาคการเกษตร พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรให้มีทางเลือกในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
นายสกลธี กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน พรรคประชาธิปัตย์จะผลักดันให้ประเด็นปัญหาฝุ่นข้ามพรมแดนเป็นวาระสำคัญของอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมยืนยันว่า นโยบายของพรรคสามารถดำเนินการได้จริง และใช้งบประมาณภาครัฐอย่างคุ้มค่า
ในโอกาสเดียวกัน นายสกลธี ยังกล่าวถึงนโยบาย “ไทยหายจน” ซึ่งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ให้ประชาชน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “พันธบัตรป่าไม้ ปลูกป่าได้เงินเดือน” โดยมี นางสาววิเวียน จุลมนต์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 9 เป็นหนึ่งในผู้ผลักดันหลักของนโยบายดังกล่าว
ด้านนางสาววิเวียน กล่าวว่า โครงการพันธบัตรป่าไม้ มีเป้าหมายให้ประชาชนและเกษตรกรหันมาปลูกป่ามากขึ้น โดยมีรัฐเป็นผู้สนับสนุนรายได้ ซึ่งจะช่วยดูดซับมลพิษตั้งแต่ต้นทาง พร้อมผลักดันกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 ฉบับ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และทำให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านอากาศและรายได้
ทั้งนี้ นายสกลธี ได้แนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขต 9 พร้อมขอแรงสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ เลือก นางสาววิเวียน จุลมนต์ เบอร์ 1 และเลือก พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 27 ในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้