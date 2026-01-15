แล้งนี้น้ำต้นทุนยังดี! ชลประทานส่งน้ำตามแผน เสริมความมั่นคงน้ำทั่วประเทศ

กรมชลฯเผยน้ำต้นทุนทั่วประเทศยังแข็งแรง อ่างใหญ่–กลางมีน้ำกว่า 65,200 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีก่อนกว่า 6,600 ล้าน ลบ.ม. เดินหน้าส่งน้ำตามแผนฤดูแล้ง 2568/69 ควบคู่กำจัดผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำ เสริมความมั่นคงน้ำทั่วประเทศ
วันนี้ (15 ม.ค. 2569) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี น้ำต้นทุนเพียงพอรองรับการใช้น้ำช่วงฤดูแล้ง โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกว่า 65,200 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 85% ของความจุอ่างฯ รวมกัน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 6,637 ล้าน ลบ.ม.
สำหรับ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 22,494 ล้าน ลบ.ม. หรือ 90% ของความจุอ่างฯ รวมกัน มากกว่าปีก่อน 3,129 ล้าน ลบ.ม. สะท้อนความพร้อมในการสนับสนุนการใช้น้ำตลอดฤดูแล้งนี้
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้จัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2568/69 เพื่อรองรับทุกกิจกรรมการใช้น้ำ ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้วกว่า 11,400 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 35% ของแผนฯ ขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช้น้ำไปแล้วราว 4,680 ล้าน ลบ.ม. หรือ 35% ของแผนฯ เช่นกัน
พร้อมกันนี้ ได้เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองและแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้ทั่วถึง สร้างความมั่นคงด้านน้ำตลอดช่วงฤดูแล้ง และลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ