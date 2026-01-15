“ธนกร” ป้อง “อนุทิน” ผมเครนถล่ม ย้ำหัวใจนายกฯ ห่วงใยประชาชน ย้อน พท.อย่ามาถามหาภาวะผู้นำ

“ธนกร” ป้อง “อนุทิน” สั่งตรวจสอบ-เยียวยาผู้สูญเสียเหตุเครนถล่มทับรถไฟ พิสูจน์หัวใจนายกฯ ห่วงใยประชาชน ย้อน “เพื่อไทย” ถามหาภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ ชี้สำหรับพรรคเพื่อไทยคำนี้เสื่อมสลายในสายตาประชาชนไปแล้วตั้งแต่มีคลิปอังเคิล แนะเลิกหยิบมาพูดซ้ำเติมครอบครัวผู้สูญเสียได้แล้ว
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยระบุว่า เหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ควรตระหนักถึงคำว่าภาวะผู้นำและความรับผิดชอบว่า ไม่คาดคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะยังกล้าใช้คำนี้ คำว่าภาวะผู้นำและความรับผิดชอบสำหรับพรรคเพื่อไทย มันเสื่อมสลายในสายตาประชาชนไปแล้วตั้งแต่มีคลิปอังเคิล การหยิบคำนี้มากระแนะกระแหนท่านนายกฯ ต่างหากที่เรียกว่าไร้ยางอายอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดเหตุท่านนายกฯ ลงพื้นที่เพื่อสั่งการให้ตรวจสอบและเยียวยาทันที ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
ส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยระบุว่า อย่าโหนกระแสแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่มีความสูญเสียนั้น นายธนกร กล่าวว่า คนพูดน่าจะบอกตัวเองคนแรกก่อนจะดีที่สุด เรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยไม่เคยคิดโหนกระแส แกนนำรัฐบาลนำโดยท่านนายกฯ มีแต่เร่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางมาตรการเยียวยาต่างๆ จะเห็นมีก็แต่พรรคเพื่อไทย ที่ยังคงเอาเรื่องนี้มาพูดวนซ้ำเติมครอบครัวผู้สูญเสียไม่เว้นแต่ละวัน เพียงแค่หวังจะได้เสียดสีหรือเพื่อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งใช่หรือไม่ ถือเป็นพฤติกรรมที่น่าละอายอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ถ้าพรรคเพื่อไทยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไม่ได้ก็ควรอยู่เฉยๆ ไม่ใช่ยิ่งพูดยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้ว ทุกฝ่ายควรเห็นอกเห็นใจครอบครัวผู้สูญเสียมากกว่าจะนำมาเป็นประเด็นการเมืองจะดีกว่า