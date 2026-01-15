นโยบายเรือธงพรรคแรงงานสร้างชาติ "บัตรประกันสังคมถ้วนหน้า"

"มนัส โกศล"หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ ชูนโยบายเรือธง "บัตรทอง"ได้สิทธิประโยชน์เทียบเท่าม. 40 เหลือช่องทางเดียว "บัตรประกันสังคมถ้วนหน้า" เลือกโรงพยาบาลได้เอง จ่ายเงินชดเชยขาดรายได้ คลอดลูกได้เงินสงเคราะห์ ทุพพลภาพรับเงินเลี้ยงชีพ3พันบาทต่อเดือนตลอดชีวิต เสียชีวิตได้ค่าทำศพ5หมื่นบาท มีเงินออมชราภาพ3พันบาทต่อเดือนไว้ใช้ช่วงบั้นปลายชีวิต
นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่หาเสียง ว่า "พรรคแรงงานสร้างชาติ” เบอร์ 30 ยื่นรายชื่อผู้ประสงค์ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งทั่วไป 2569 ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวมทั้งหมด 16 คน โดยมีรายชื่อผู้สมัคร ดังนี้ 1.มนัส โกศล 2.วสันต์ พานเงิน 3.นิกรณ์ ไผ่ตระกูล 4.ศรศาสตร์ นาเมืองรักษ์ 5.ปัญญา วันดี 6.ภานุ กล่อมจิตร์ 7.ราเชน อิ่มใจ 8.สุริยนต์ จันทร์ศิริ 9.บรรจง บุญชื่น 10.บรรลุ เวียงพล 11.วันชัย โง้วสกุล 12.สุรีย์ มณฑา 13.ประกอบ โกศล 14.ดรุณวรรณนนทรัตน์ 15.ธรรมเนียม เขตนัทธี 16.พงษ์สวัสดิ์ กิ่งสาร พร้อมกับยืนยันว่า แต่ละคนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับนโยบายแรงงาน นโยบายด้านเกษตรกรและนโยบายเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นดูแลประชาชนคนรากหญ้า
ดังนั้นหากเลือกพรรคแรงงานสร้างชาติ ได้สิทธิประกันสังคมใหม่ทุกคนฟรี "ประกันสังคมมาตรา 40ใหม่" ดังนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน เพราะรัฐสนับสนุน , สิทธิการรักษาเลือกโรงพยาบาลได้เอง , เงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วย ชดเชยขาดรายได้ สูงสุด 300บาท/วัน , กรณีคลอดบุตร/ สงเคราะห์บุตร ค่าคลอดบุตรฟรี เงินสงเคราะห์บุตร 200บาท/เดือน , กรณีทุพพลภาพ เงินเลี้ยงชีพ 3,000บาท/เดือนตลอดชีวิต , กรณีเสียชีวิต ค่าทำศพ 50,000 บาท และ เงินออมชราภาพ สวัสดิการผู้สูงอายุ 3,000 บาท/เดือน
เปรียบเทียบกับสิทธิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือ "บัตรทอง" ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน เพราะรัฐสนับสนุน , รักษาทุกที่(ระดับปฐมภูมิ)ต้องใช้ใบส่งตัว , เงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วยไม่มี , กรณีคลอดบุตร/ สงเคราะห์บุตร ค่าคลอดฟรี , กรณีทุพพลภาพ มีที่ดูแลในชุมชน , กรณีเสียชีวิต ไม่มีค่าทำศพ และ เงินออมชราภาพไม่มี ดังนั้นนโยบายพรรคสนับสนุนประชาชนที่ใช้สิทธิ์ "บัตรทอง" ที่รัฐบาลอุดหนุนต่อหัวละ 5,299 บาท ได้สิทธิเท่ากับประกันสังคม มาตรา 40 โดยโอนงบประมาณในส่วนนี้เข้ามาตรา 40 ดังนั้นต่อไปมาตรา 40 เหลือช่องทางเดียว คือ "บัตรประกันสังคมถ้วนหน้า"
สำหรับนโยบายเรือธง"ธนาคารแรงงาน"ที่มาจากเงินฝากของผู้ประกันตนใน "กองทุนผู้ประกันสังคม" ที่มีเงินอยู่ประมาณ 2.8ล้านล้านบาท ที่ปัจจุบันนำเงินไปฝากธนาคารของรัฐ ซื้อพันธบัตรหรือนำไปลงทุนต่าง ๆ ซึ่งได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาน้อยและยังมีความเสี่ยงสูงจากการลงทุน แต่ถ้ามีเงินธนาคารเป็นของตัวเอง ด้วยการให้กองทุนประกันสังคมมาฝากและกู้ธนาคารของตัวเอง จะทำให้ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานฝากได้ดอกเบี้ยอัตราสูง และกู้ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับรากหญ้า เพราะสามารถมีเงินส่งให้ลูกเมียหรือญาติพี่น้องในต่างจังหวัดพยุงเศรษฐกิจครอบครัวให้มั่นคงแข็งแรง
นอกจากนี้ยังมีนโยบาย 4 ต. คือ 1.ประชาชน"ต้อง"มีรายได้ 2.สวัสดิการ"ต้อง"มั่นคง 3.การจ้างงาน"ต้อง"เป็นธรรม และ 4.ประกันสังคมถ้วนหน้า โดยเฉพาะลูกจ้างเหมาบริการภาครัฐ ต้องมีความมั่นคง และ จิตสาธารณะ"ต้อง" มีค่าตอบแทน ขณะที่ภาคเกษตรพรรคแรงงานสร้างชาติให้ความสำคัญมากที่สุด มุ่งส่งเสริมทุกชุมชนและจังหวัดสร้างงานและรายได้จากการมีอาชีพใหม่ พัฒนา"วิสาหกิจชุมชน"ผุดขึ้นทุกชุมชนทั่วประเทศ เพื่อผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรเชิงธุรกิจส่งออก หรือ ธุรกิจขนาดกลางขนานย่อม SMEs เช่น การสนับสนุนให้มีโรงงานแปรรูปน้ำยางพาราSMEsในชุมชน ทำให้เกิดการจ้างงานและธุรกิจในชุมชน เช่น ทำถนน ยางรถยนต์ นี่จะเป็นการยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้นอย่างแท้จริงและยั่งยืน