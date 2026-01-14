วงเสวนา "Zero Corruption: กกร.และเพื่อน ไม่ทน" ขยี้ ทุนเทาครอบงำนักการเมือง ยกเคส "พรรคประชาชน"ต้องจัดการด้วยมาตรฐานเดียวกันหรือสูงกว่า

วันนี้(14 ม.ค.)คณะทำงาน Zero Corruption: กกร. และเพื่อนไม่ทน จัดงานเสวนา "Zero Corruption: กกร. และเพื่อน ไม่ทน" "หยุดสแกมเมอร์ ทุนเทา และนอมินี" เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แนวทางการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ ทุนเทาและนอมินี ของพรรคการเมืองต่างๆ โดยมีผู้แทนจากพรรคการเมืองเข้าร่วมงาน ได้แก่ นายจักรภพ เพ็ญแข พรรคเพื่อไทย นายรังสิมันต์ โรม พรรคประชาชน ร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ พรรคภูมิใจไทย และนายปริเยศ อังกูรกิตติ พรรคไทยสร้างไทย
โดยนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดเวทีเสวนา Zero Corruption: กกร. และเพื่อน ไม่ทน "หยุดสแกมเมอร์ ทุนเทา และนอมินี" ว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสงครามเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ต้องสู้กับอาชญากรไซเบอร์และทุนเทา โดยในปี 2568 ประเทศไทยมีมูลค่าความเสียหาย ที่ประชาชนถูกหลอกลวงกว่า 25,000 ล้านบาท จากคดีหลอกลวงออนไลน์ที่มีมากกว่า 323,000 คดี ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มาก
ดังนั้น คณะทำงาน Zero Corruption: กกร. และเพื่อนไม่ทน จึงใช้เวทีนี้ส่งเสียงถึงพรรคการเมืองทุกพรรค เพราะเป็นโจทย์เร่งด่วนที่รัฐบาลหลังการเลือกตั้งต้องมีคำตอบที่ชัดเจน โดยไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ต้องปฏิรูปเชิงโครงสร้าง จึงหวังว่าวิสัยทัศน์ข้อเสนอต่างๆ จะเป็นนโยบายของรัฐบาลใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากวงจรทุนสีเทา ที่สำคัญหากเราไม่หยุดปัญหาทุนเทาและนอมินีตั้งแต่ตอนนี้ เครือข่ายเหล่านี้จะเข้ามายึดรัฐผ่านการจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงและนักการเมือง จนส่งผลให้โครงสร้างประเทศพังทลายไปในที่สุด
ร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า หากนักการเมืองเกี่ยวข้องกับทุนเทา มีต้นทุนด้วยการซื้อเสียงเข้ามา ก็จะต้องถอนทุนโดยร่วมมือกับข้าราชการ ซึ่งส่งผลกระทบ โดยตรงกับประชาชน เพราะเงินเหล่านั้นก็คือเงินภาษีของประชาชน ดังนั้น ประชาชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหา หากประชาชนไม่ร่วมมือ ไม่ให้การสนับสนุน เลือกพรรคการเมืองที่ไม่ใช้ต้นทุนซื้อเสียงมาตั้งรัฐบาล ก็จะได้รัฐบาลที่โปร่งใส สุจริตและสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จริง
ขณะที่นายปริเยศ อังกูรกิตติ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า จุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยคือต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นจุดยืนอย่างชัดเจนที่พรรคประกาศมาตลอด ซึ่งมองว่าปัญหาทุนเทาแทรกซึมอยู่ในหลายวงการ ทุกวันนี้ได้เห็นักการเมืองบางคนยอมอ่อนข้อต่ออำนาจทุนเทา ถึงอยากตั้งข้อสังเกตว่า หากคุณเป็น สส. คุณพร้อมเดินตามต้อยๆ ไปกับรัฐมนตรีที่เข้าขายเป็นสแกมเมอร์ จริงๆ หรือ ต้องถามถึงศักดิ์ศรีของตัวเอง โดยหากพรรคไทยสร้างไทยได้เป็นรัฐบาล จะนำเรื่องนี้ยกเป็นวาระแห่งชาติ ไม่ยอมให้ทุนเทากลืนกินการเมืองไทยอีก และจะจัดการแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาดถึงที่สุด
ด้านนายรังสิมันต์ โรม พรรคประชาชน กล่าวว่า ทุกฝ่ายที่อยู่ในกลุ่มสีเทาล้วนได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือไม่ใช่นักการเมือง การแก้ปัญหาจึงต้องทำลายโครงสร้างเครือข่ายอาชญากรรม หากเป็นผู้มีอำนาจรัฐต้องใช้กลไกพิเศษในการดำเนินคดี สิ่งสำคัญคือต้องทำลายแรงจูงใจไม่ให้คนอยากเข้าไปเป็นเครือข่ายทุนเทา ส่วนส่วนการร่วมรัฐบาลนั้น พรรคประชาชนประกาศชัดเจนว่าไม่ร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม และอยากขอเชิญชวน ขอฉันทามติเพื่อไม่ให้ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคกล้าธรรม เข้ามามีอำนาจอีก
เวทีเสวนา เห็นตรงกันว่าในความเป็นจริงเทามีอยู่ทุกที่ ทุกพรรคการเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดี ยกตัวอย่าง กรณีพรรคประชาชน ที่ปรากฏเป็นข่าวชัดเจนก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่ได้โทษพรรคประชาชน แต่หากพบว่ามีบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือทุนเทา แล้วมีความผิดชัดเจน ก็ต้องมีมาตรฐานดำเนินการที่สูงกว่าสังคมทั่วไป