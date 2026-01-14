“ทนายน้ำมนต์” ม้ามืด แห่ง “ไทยสร้างไทย” ย้ำแข่งขันกันที่นโยบาย เข้าถึงประชาชน

วันนี้(14 ม.ค.)สนามเลือกตั้ง สส.ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างจากสนามภูธรในต่างจังหวัดและปริมณฑล โดยเขตเลือกตั้งที่ 18 กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ, เขตลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว, เขตหนองจอก แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี แขวงลำต้อยติ่ง โดยผู้สมัครในเขตนี้ มีจำนวน 18 หมายเลข มาจากผู้สมัคร 18 พรรคการเมือง แต่ไฮไลต์กระดานการเมืองและตัวเต็ง จับตาหน้าใหม่ทางการเมืองที่มีโปรไฟล์ครบเครื่อง อย่าง “ทนายน้ำมนต์” ณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ หมายเลข 11 เป็นผู้ท้าชิงจากพรรคไทยสร้างไทย ซึ่งโปรไฟล์ไม่ธรรมดา ครบเครื่อง ทั้งระดับการศึกษาดีกรีว่าที่ปริญญาเอกทางกฎหมายและปริญญาเอกสาขาวิชาการเมือง โดยมีประสบการณ์ในการทำงานให้แก่พี่น้องประชาชน เป็นคนรุ่นใหม่ เมื่อเปิดตัวเป็นที่ฮือฮา โดยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เข้าถึงพี่น้องประชาชน มีความพร้อมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้ง 18 กรุงเทพมหานคร
หากย้อนกลับไปดูประวัติความเป็นมาของ “ทนายน้ำมนต์” ณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ มีเลือดเป็นนักสู้ที่ทำงานจิตอาสา ปกป้องพี่น้องประชาชนในภาพรวม เมื่อเสนอตัวเข้ามาลงสมัคร สส.เขตเลือกตั้งที่ 18 หากพี่น้องประชาชนให้โอกาสเข้าสภาไปผลักดันกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสตรี และความเท่าเทียมที่เสมอภาคของประชาชน โดยเธอเน้นแก้ปัญหาปากท้อง มากกว่าคำว่า เล่นการเมือง
หากพูดถึงกรอบเวลาเลือกตั้ง พบว่า เธอและทีมงานลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงพี่น้องโดยการนำเสนอนโยบายในการแก้ปัญหาในเขตพื้นที่ และนำเสนอนโยบายพรรคไทยสร้างไทยที่มีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้อง เป็นหลักเป็นนโยบายที่จับต้องได้ เพื่อแข่งขันกับเวลา นับถอยหลังถึงวันเลือกตั้ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
แม้ในการนำเสนอนโยบาย จะมีข้อจำกัดด้านเวลา แต่ “ทนายน้ำมนต์”ณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ กลับเดินเข้าตรอกซอกซอยในพื้นที่ 18 ที่มีพื้นที่กว้างเพื่อพบปะพี่น้องประชาชน ได้รับทราบและเข้าถึงนโยบายพรรคไทยสร้างไทยที่ทำได้จริงและทำทันที โดยยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสตรี สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาปากท้องเป็นหลัก
หากย้อนไปดูแชมป์เก่า อย่าง นายธีรัจชัย พันธุมาศ จากพรรคประชาชน ที่ได้ สส.แบบส้มหล่นจากพรรคก้าวไกล (พรรคประชาชน) กวาดที่นั่งของ กทม. ในปี 2566 แต่มาครั้งนี้ ปี 2569 การเมืองในกรุงเทพฯ เปลี่ยนไปจากเดิม นายธีรัจชัยฯ เจอคู่ต่อสู้ท้าชิง อย่าง ทนายน้ำมนต์ ณัฐกัญญ์ภาฯ จากไทยสร้างไทย และ นายศิริพงษ์ รัสมี จากเพื่อไทย หากวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน นายธีรัจชัยฯ เจอคู่แข่งที่เกมเหนือกว่า ทำให้นายธีรัจชัยฯ อาจพลาดพลั้งรักษาแชมป์เก่าไว้ได้หรือไม่
ทั้งกระแสเพื่อไทยที่มีตัวแปรหลักอยู่ในระหว่างฟื้นฟูพรรคที่เจอพิษคลิปอังเคิล นายศิริพงษ์ รัสมี จะสร้างคะแนนนิยมพุ่งแซงทนายน้ำมนต์ ณัฐกัญญ์ภาฯ จากพรรคไทยสร้างไทย กับนายธีรัจชัยฯ จากพรรคประชาชน ในเขต 18 ได้หรือไม่ อย่างไร
จึงต้องจับตาม้ามืด “ทนายน้ำมนต์” ณัฐกัญญ์ภาฯ เบอร์ 11 จะล้มแชมป์เก่าอย่างนายธีรัจชัยฯ และคะแนนนิยมแซงนายศิริพงษ์ฯ จากพรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไร โดยเธอเน้นย้ำ ให้แข่งขันกันที่นโยบาย เข้าถึงพี่น้องประชาชน คอการเมืองได้ลุ้น ให้จับตามอง