กกต.ถกนัดแรก พิจารณานโยบายการเงิน 5 พรรคคุยผ่านวีดีโอฯ ให้ซักถามข้อสงสัยโดยตรง

กกต.เปิดหัวถกนัดแรก พิจารณานโยบายการเงิน 5 พรรค คุยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซัก ถามข้อสงสัยตัวแทนพรรคโดยตรง
วันนี้ (14ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. เป็นฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงิน นัดแรกโดยมีกรรมการจากทั้ง 21 คนหน่วยงานเข้าร่วม นายแสวงกล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่ง ว่า เรื่องนี้เป็นของร้อน ระยะเวลาก็สั้น ซึ่งจะต้อง ตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองให้แล้วเสร็จก่อนวันลงคะแนน โดยจะนำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯไปให้ประชาชนพิจารณาก่อนลงคะแนน
ซึ่งคณะกรรมการฯตั้งขึ้นเพื่อดูแลเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการใช้เงิน ในการบริหารราชการเมื่อได้เป็นรัฐบาล และต้องทำตาม นโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้ แต่เมื่อใช้นโยบายแล้ว จะเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือกระทบกับภาวะการเงิน และหนี้สาธารณะของประเทศ สำนักงานไม่มีความรู้ในส่วนนี้ จึงต้องอาศัยหน่วยงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ นี่จึงเป็นที่มาของคณะกรรมการชุดนี้ ถือว่าเรามาช่วยชาติในช่วงของการเลือกตั้งอีกทาง
สำหรับการประชุมในวันแรก กรรมการทุกคนก็ได้มีการแนะนำตัวกันก่อนเริ่มประชุมเพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ก่อนที่จะพิจารณารายละเอียดนโยบายที่ 6 พรรคการเมืองได้ส่งมาก่อนหน้านี้ซึ่งประกอบไปด้วยพรรคประชาชน พรรคประชาอาสาชาติ พรรคประชากรไทย พรรคประชาไทย พรรคไทยธรรม และพรรครวมใจไทย แต่พรรครวมใจไทยได้ขอถอนนโยบายออกไปก่อนเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง
ทั้งนี้ ในการประชุมได้วางรูปแบบการพิจารณานโยบาย โดยจะมีการประชุมผ่านซูมร่วมกับผู้แทนของ 6 พรรคการเมือง เพื่อซักถามข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายที่ใช้หาเสียงแต่ไม่ได้ให้ผู้แทนทั้ง 6 พรรคร่วมรับฟังด้วย เพื่อให้การพิจารณานโยบายเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันก่อนการเลือกตั้ง ส่วนพรรคการเมืองที่ไม่ได้ส่งตามกำหนดคือภายในวันที่ 19 มกราคม ก็จะถูกปรับเป็นเงิน 500,000 บาทและปรับเพิ่มอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะส่งนโยบายมายัง กกต.ให้มีการตรวจสอบ