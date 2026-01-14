กป.อพช.บุกกกต. จี้รื้อระเบียบให้แสดงตนครั้งเดียวรับบัตร 3 ใบเลือกตั้ง-ประชามติ ซัดเจตนาทำประชามติล่ม

กป.อพช. พร้อมภาคีเครือข่ายบุก กกต. จี้รื้อระเบียบให้ปชช.แสดงตนครั้งเดียว รับบัตร 3ใบ ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง-ประชามติ ชี้ที่ทำอยู่เจตนาชี้นำทำประชามติล่ม ขีดเส้น 7 วันต้องชัดเจน หากเพิกเฉยพร้อมฟ้องศาลปกครอง
วันที่ (14 ม.ค.) นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) พร้อมภาคีเครือข่ายจำนวนหนึ่งเข้ายื่นหนังสือต่อกกต.เรียกร้องให้มีการแก้ไขระเบียบการจัดคูหาออกเสียงประชามติ ในวันเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 ก.พ.2569 โดยเสนอให้ใช้ระบบ "แสดงตัวครั้งเดียว รับบัตร 3 ใบ" เพื่อป้องกันความสับสนและรักษาสิทธิของประชาชน นายเลิศศักดิ์ กล่าวว่า การที่ กกต. ออกระเบียบให้แยกคูหาและแยกขั้นตอนการรับบัตรเลือกตั้ง สส. 2 ใบ ออกจากการรับบัตรประชามติอีก 1 ใบ เป็นการกระทำที่จงใจชี้นำเพื่อให้การออกเสียงประชามติไม่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ส่งไปยังบ้านเรือนประชาชน ซึ่งมีเนื้อหาโน้มน้าวให้เห็นชอบกับการแก้ไขรายมาตรามากกว่าการเขียนใหม่ทั้งฉบับ
"การแยกคูหาทำให้ประชาชนต้องต่อแถวสองรอบ เสียเวลาเพิ่มขึ้น นี่คืออุปสรรคที่จงใจสร้างขึ้นเพื่อให้คนสละสิทธิ์ไม่ไปกาบัตรประชามติ หาก กกต. ไม่ตอบกลับภายใน 7 วัน หรือภายในสิ้นเดือนนี้ เราจะยื่นฟ้องศาลปกครองฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือทำให้เกิดความเฉื่อยชาในการปฏิบัติงานทันที"