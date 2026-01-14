"ทวี" ย้อนปมเขากระโดง ย้ำต้องเพิกถอนตามคำพิพากษา คนเกียร์ว่างเข้าข่ายละเว้น

"ทวี สอดส่อง" ย้อนปมเขากระโดง ย้ำต้องเพิกถอนตามคำพิพากษา ชี้คนเกียร์ว่างเข้าข่ายละเว้น ย้ำนโยบายพรรคประชาชาติ ทำสงครามกับนักค้ายาเสพติด ขจัดผู้มีอิทธิพล
วันที่ 14 มกราคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และแคนดิเดตนายกฯพรรคประชาชาติ กล่าวถึงปัญหาเรื่องที่ดินการรถไฟที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ว่า ยืนยันว่านโยบายของพรรคประชาชาติ คือการทำสงครามกับนักค้ายาเสพติด ขจัดผู้มีอิทธิพล ซึ่งผู้มีอิทธิพล ก็คือคนที่สามารถอยู่ได้ โดยที่ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ในขณะที่ถ้าเป็นคนทั่วไปอยู่ไม่ได้
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า อย่างเรื่องเขากระโดง ตนเริ่มทำเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนเป็นฝ่ายค้านหลังการเลือกตั้ง 2562 ทั้งที่จริงๆแล้วตนกับครอบครัวชิดชอบ ไม่ได้มีอะไรโกรธเคืองกัน รักชอบกันดัวยซ้ำ ตอนเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็ไปของบประมาณจากสภา ได้เจอท่านชัย ชิดชอบ สมัยเป็นประธานสภา ก็สนทนาปราศรัยอย่างดี งานศพท่านตนก็ไปเพราะให้ความเคารพ
พ.ต.อ.ทวี กล่าว แต่เรื่องที่ดินเขากระโดง เป็นเรื่องความทุกข์ของสหภาพรถไฟ ที่เขาต้องการทวงคืนที่หลวง บางคนทุ่มเท ข้อมูลหายก็ไปหาในหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเอามาให้ บางคนก็เสียชีวิตไปแล้ว เขาก็ฝากความหวังไว้กับเรา เพราะเห็นว่าแม้บ้านเมืองจะมีคนเก่ง คนมีความรู้เยอะ แต่คนที่กล้าและเชื่อมั่นในความถูกต้องมีน้อย เมื่อเขาเชื่อมั่นตน ก็ต้องไม่ทำให้เขาผิดหวัง
พ.ต.อ.ทวี หลังจากรับข้อมูลมา ก็ไปค้นหมด เพราะจะอภิปรายอะไรก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ลงไปนอนในพื้นที่ หาคนพาเข้าไปดูหมุด ดูพื้นที่ ปรากฎว่าข้าราชการในพื้นที่ไม่มีใครกล้าพาเข้าไป ต้องเอาคนนอกพื้นที่ไป ไปเดินสำรวจดูตามคำพิพากษา ว่ามีหมุดอยู่ตรงไหน ไปดูบางหมุดหายไปแล้ว บางจุดกก็ยังอยู่ ทำให้เราเชื่อว่าที่ดินกว่า 5 พันไร่ เป็นจริงตามคำพิพากษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพิพากษาที่วินิจฉัยว่าเป็นที่ของการรถไฟจริง อธิบดีกรมที่ดินสามารถเพิกถอนได้ ไม่จำเป็นต้องฟ้องรายแปลง ทั้งหมดอยู่ในคำพิพากษาทั้งสิ้น
"เมื่อคำพิพากษาออกมาเช่นนี้ ถ้าไม่ปฏิบัติ แล้วสังคมจะอยู่ยังไงเป็นเรื่องที่บั่นทอนความมั่นคงทางสภานิติบัญญัติ และตุลาการ เมื่อไม่ดำเนินการผมก็ต้องนำเรื่องไปอภิปราย เมื่อมาเป็นรัฐบาล คุณภูมิธรรม เวชชยชัย ที่มาเป็นรมว.มหาดไทย ก็บอกว่าจะเพิกถอนใน 3 เดือน เพราะคำพิพากษาบอกชัด แต่สุดท้ายพ้นตำแหน่งมา ยังไม่ได้เพิกถอนก็ไม่เป็นไร เมื่อมีคำพิพากษา ก็ต้องทำ"พ.ต.อ.ทวี กล่าว
เมื่อถามว่า สุดท้ายเมื่อเปลี่ยนขั้วรัฐบาล ก็ไม่สามารถเพิกถอนที่ดินเขากระโดงได้ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ก็ต้องดูว่า ทำไมเมื่อได้เป็นนายกฯแล้ว ต้องเป็นรมว.มหาดไทยด้วย ทุกอย่างก็ชัดเจน ซึ่งหากเข้าไปก็ต้องตรวจสอบว่าการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลเป็นการละเว้นหรือไม่
เมื่อถามว่ามีการชี้แจงว่า ที่ดินเขากระโดงมีหลายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ทั่วประเทศก็มีที่ดินรถไฟ และถูกบุกรุก บางทีมากกว่าเขากระโดงอีก สุดท้ายเมื่่อมีคำพิพากษา คนที่บุกรุกก็ต้องยอมทำตามกติกา จะมาเช่า หรือทำอะไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่ถือครองโดยไม่สนคำพิพากษา ไม่เช่นนั้นเราจะพูดเรื่องนิติธรรมกันได้อย่างไร