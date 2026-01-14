กกต.เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบต.ดีขึ้น โหวตโนมากกว่าคะแนนผู้สมัครที่สงขลา-กระบี่ต้องเลือกตั้งใหม่

กกต.เผยภาพรวมเลือกตั้ง อบต.ตัวเลขดีขึ้น เลือกนายก อบต.มีผู้ใช้สิทธิ์เกินร้อยละ 70 ส่วนเลือก ส.อบต.ใช้สิทธิ์เกือบ 70% พบคะแนนโหวตโนสูงกว่าผู้สมัคร ที่สงขลา-กระบี่ ต้องเปิดรับสมัครและเลือกตั้งใหม่ ส่วนที่อ่างทองข้อมูลยังไม่ชัด
วันนี้(14 ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.กล่าวถึงภาพรวมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) เมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา ว่า จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 22,814,030 คน นายก อบต. มีผู้มาใช้สิทธิ์ 16,075,164 คิดเป็น 70.46 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบต. 25,170,136 คน มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 17,592,239 คน คิดเป็น 69.89 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเกินที่คาดหมายเอาไว้ ส่วนจำนวนบัตรเสียก็น้อยลง ซึ่งเป็นจำนวนตัวเลขที่ดีทุกชนิดทั้ง เปอร์เซ็นต์และบัตรเสีย เรื่องคะแนนโหวตโนที่มีมากกว่าคะแนนของผู้สมัคร โดยมี 2 แห่ง ที่จังหวังสงขลา และกระบี่ มีผู้สมัคร 7 คน แต่โหวตโนมีมากกว่านั้นก็ต้องไปเลือกตั้งกันใหม่ โดยผู้สมัครคนเดิมไม่สามารถสมัครได้
เมื่อถามถึงกรณีที่จังหวัดอ่างทองมีการโหวตโนมากกว่าผู้สมัครนั้น นายแสวง กล่าวว่า ตนยังไม่ได้ข้อมูลชัดเจน แต่อย่างที่ทราบหลักการเดียวกันถ้ามีไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่าจำนวนคะแนนที่เลือกผู้สมัครจะต้องเลือกตั้งใหม่ และผู้สมัครคนเดิมจะไม่สามารถสมัครได้ ซึ่งต้องมีการสมัครใหม่และเลือกตั้งใหม่