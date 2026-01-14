เปิดทรัพย์สิน "ณรงค์" ปธ.กกต.ใหม่ รวย 85 ล้าน สะสมปืน-นาฬิกาโรเล็กซ์ ภรรยาถือครองที่ดิน 47.2 ล้าน

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน "ณรงค์ "ปธ.กกต.ใหม่ รวย 85ล้านบาท หนี้ 4.4ล้านบาท สะสมปืน นาฬิกาโรเล็กซ์ นิล เม็ดทับทิม ภรรยาถือครองที่ดิน 9 แปลง 47.2 ล้านบาท
วันนี้(14ม.ค.)สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กรณีเข้ารับตำแหน่งกกตเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 68 โดยนายณรงค์และนางชรินทร์ภัสร์ คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 85,099,109 บาท และมีหนี้สินรวม 4,430,244 บาท
แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายณรงค์ 22,282,074 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 6 บัญชีรวม10,163,217 บาท เงินลงทุนในกองทุนเปิดต่าง ๆ รวม 4,541,356 บาท ที่ดิน 6 แปลงในย่านหนองจอก กรุงเทพฯ และอ.บ้านบึง จ.ชลบุรีรวม 3.25 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2.75 ล้านบาท ยานพาหนะ 5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 7 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 377,500 บาท ไม่มีหนี้สิน และแจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 2,256,480 บาท แบ่งเป็นจากเงินเดือน 966,480 บาท เงินประจำตำแหน่ง 510,000 บาท เงินค่ารับรองเหมาจ่ายรายเดือน 510,000 บาทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 50,000 บาท เงินปันผลจากการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 20,000 บาท กำไรจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 200,000 บาท มีรายจ่ายต่อปีรวม 560,000 บาทโดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 360,000 บาทและค่าอุปการะมารดา 200,000 บาท
ส่วนนางชรินทร์ภัสร์ มีทรัพย์สินรวม 62,817,034 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก13 บัญชีรวม 2,702,954 บาท เงินลงทุนส่วนใหญ่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ และสลากออมสินดิจิทัล รวม 2,591,900 บาท ที่ดิน 9 แปลงส่วนใหญ่ใน อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ,อ องครักษ์ จ.นครนายก, อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รวมมูลค่า 47,228,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 8.96 ล้านบาท ยานพาหนะ 600,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 733,680 บาท และมีหนี้สินเป็นเงินกู้ธนาคารกรุงไทยเมื่อปี 2562 โดยมียอดเงินกู้ 6.21 ล้านบาทปัจจุบันยอดหนี้คงเหลือ 4,430,154บาท หนี้บัตรเครดิต 90 บาท และแจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 425,984 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 423,925 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,059 บาท มีรายจ่ายต่อปีรวม 378,016 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 120,000 บาทค่าผ่อนห้องชุด 203,400 บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 54,616 บาท
ส่วนทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งคู่อาทินาฬิกา rolex 2 เรือน รวมมูลค่า 800,000 บาท สร้อยคอทองคำ 2 เส้นรวมมูลค่า 80,000 บาท พระเลี่ยมทอง 5 องค์รวมมูลค่า 30,000 บาท ทับทิม 2 เม็ดมูลค่า 60,000 บาท นิล 1 เม็ดมูลค่า 15,000 บาทและปืนสั้น 2 กระบอกรวมมูลค่า 66,180 บาท