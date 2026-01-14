“อภิสิทธิ์” เตรียมเปิดโรดแมปเร่งด่วน 90 วัน สร้าง “เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่” ชวนคนไทยระดม "เงินสีขาว" ขับเคลื่อนการเมืองสุจริต

“อภิสิทธิ์” เผย ปชป.เตรียมเสนอแผนปฏิบัติการ 90 วัน โรดแมปเร่งด่วน สร้าง“เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่”ยกระดับรายได้อย่างยั่งยืน ชวนคนไทยร่วมระดมทุน "เงินสีขาว" ขับเคลื่อนการเมืองสุจริต
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ในช่วงโค้งก่อนการเลือกตั้ง พรรคได้เตรียมโชว์วิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจและจัดกิจกรรมระดมทุนครั้งใหญ่ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการเมืองที่โปร่งใส โดยในวันศุกร์ที่ 16 ม.ค. 2569 จะถึงนี้ พรรคเตรียมนำเสนอ "แผนปฏิบัติการ 90 วัน" ซึ่งเป็นโรดแมปเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะเน้นไปที่การสร้าง "เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่" ที่สอดรับกับบริบทโลกและตอบโจทย์การยกระดับรายได้ของคนไทยอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้จะมีการจัดงานระดมทุนในวันที่ 17 นี้ ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์ เพราะต้องการเปลี่ยนรูปแบบการระดมทุนจากการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนแบบเดิม มาเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างสมาชิกพรรค แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่าน และผู้สนับสนุน โดยมุ่งเน้นไปที่ "ทุนสีขาว" โดยการระดมทุนจากประชาชน เปิดรับทั้งการซื้อบัตรเข้าร่วมงานและการบริจาคตามกฎหมาย งินบริจาคภาษี เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์บริจาคภาษีเงินได้ให้แก่พรรคการเมือง รหัส 001 เพื่อแสดงพลังสนับสนุนพรรคที่ยึดถือแนวทางสุจริต
การเมืองโปร่งใส เน้นให้พรรคการเมืองเติบโตได้ด้วยศรัทธาและเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไป เพื่อความเป็นอิสระในการทำงานเพื่อส่วนรวม
“ขณะนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณ 20 วัน ซึ่งพรรคมีแผนที่จะสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง นี่ยังไม่ใช่ช่วงนาทีสุดท้าย ขอให้ประชาชนรอติดตามไม้เด็ดที่จะนำเสนอในช่วงก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งอย่างแน่นอน” นายอภิสิทธิ์กล่าว