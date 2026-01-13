“อนุทิน” อ้อนชาวกระบี่ เลือกเบอร์ 37 นั่งนายกฯ สานต่อสะพานเกาะลันตา

“อนุทิน” อ้อนชาวกระบี่ เลือกโกขุน อย่าให้ตกใต้ถุน แถมเบอร์ 37 ส่งตัวเองกลับเก้าอี้นายกฯ อีกรอบ ชม “ศศิธร” ตัวเงินตัวทองเรียกทรัพย์โอท๊อป หวังทำกระบี่เจริญขึ้น ลั่น ไปต่อ “สะพานเกาะลันตา” โว อนุมัติเร็วต้องรัฐบาลภูมิใจไทย สอน ผู้สมัครกลางเวที ต้องมีสมาธิอยู่กับประชาชน อย่ารับโทรศัพท์ เล่นมุก ถูกหักคะแนน แต่พอเตือนได้กลับมา 37 เลขมงคล สัญญาม๊ะแล้ว ไม่มีเปิดด่าน สบายใจได้ไทยไม่เสียเปรียบใครแน่นอน
วันนี้(13ม.ค.69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขึ้นปราศรัยครั้งแรก ประเดิมเวทีภาคใต้ จังหวัดกระบี่ โดยทันทีที่ขึ้นเวทีมีประชาชนมามอบดอกไม้บริเวณหน้าเวทีเป็นจำนวนมาก
จากนั้นนายอนุทิน ได้กล่าวปราศรัยบนเวที ว่า ไม่ได้มาจังหวัดกระบี่แค่ครั้งเดียว มาถึง 3 ครั้งแล้ว แต่เวทีนี้เป็นเวทีแรกที่ได้ขึ้นปราศรัย เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ซึ่งตนก็มาที่เวทีแห่งนี้ ไว้พร้อมถามประชาชนว่าจำได้หรือไม่ ให้อะไรไว้ ได้ให้พวงมาลัยสะตอ ตนก็ปราศรัยไปแทะสะตอกินไป ถือว่ามีความผูกพันและใกล้ชิด กับชาวกระบี่
โดยเมื่อปี 2562 ประชาชนชาวกระบี่ได้ให้ สส.พรรคภูมิใจไทย 1 คน คือนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง มาปราศรัยเขต 3 ได้ สส.เขต 2 “มันเป็นจังซี่ ได้จะใดหว่า ?” ก่อนกล่าวต่อว่าไม่ได้ปราศรัยอยู่ภาคอีสาน อยู่ภาคใต้ คราวที่แล้วมาชาวบ้านให้การต้อนรับมืดฟ้ามัวดิน แต่วันนี้ก็มามืดฟ้ามัวดินเป็นธรรมชาติดี แต่ไม่คึกคักเหมือนคราวที่แล้ว เพราะฉะนั้นปลุกใจกันนิดนึง มาตรงนี้แล้วไม่ปรบมือให้เลยหรือ แต่ก็ซาบซึ้งใจแล้ว เพราะได้ร่วมรัฐบาลเป็นรองนายกรัฐมนตรี และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสฤษฏ์พงษ์ ก็มาทวงสะพานเชื่อมเกาะลันตาทุกวัน ดังนั้นลองคิดดูว่าขนาดมี สส. 1 คน พอมาดูแล้วกลับไปถึงขั้นนอนไม่หลับต้องสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่ให้ได้ ไม่อย่างนั้นสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะไม่มีประโยชน์ เราจึงพยายามทำให้เกิดขึ้น วันนี้พี่น้องชาวกระบี่ได้สะพานนั้นแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบร่างสัญญา และร่างสัญญาเงินกู้จากธนาคารโลก แต่ก็มีคำสบประมาทว่าไม่เกิดขึ้น เพราะธนาคารโลกไม่ให้กู้อย่าไปเชื่อเชียว เขานัดเจอตนเองแทบทุกสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดงานนี้ให้เรียบร้อย ดังนั้นกระบวนการทุกอย่างมาถึงแล้วรอเพียงการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใครเข้ามาก็ต้องอนุมัติแต่ถ้าภูมิใจไทยเข้ามา อนุมัติเร็วกว่า
นอกจากนี้ แม้พรรคภูมิใจไทย จะมี สส.เพียงแค่คนเดียวในตอนนั้น ยังอนุมัติสร้างโรงพยาบาล เพื่อให้เห็นว่าจังหวัดกระบี่มีศักยภาพอย่างเต็มที่ เมื่อการเลือกตั้งปี 2566 ก็คงเห็นใจ และสงสารพรรคภูมิใจไทย เลยยกจังหวัดกระบี่ให้ภูมิใจไทย
จากนั้น นายอนุทิน ได้แนะนำผู้สมัครแต่ละเขต ปรากฎว่านายกิตติชัย เอ่งฉ้วน ผู้สมัคร สส.กระบี่เขต 3 ที่ยืนอยู่ข้างนายอนุทิน ได้คุยโทรศัพท์ ทำให้นายอนุทินหันไปสะกิดเพื่อให้ผู้สมัครหันมาสนใจการปราศรัย ก่อนจะพูดว่า “วันหลังอยู่ต่อหน้าประชาชน ห้ามรับโทรศัพท์นะครับ เมื่อกี้ผมจิกหลังเลย ไม่ได้” อยู่ตรงนี้สมาธิต้องอยู่กับประชาชนเท่านั้นโทรศัพท์ที่ไหนก็ไม่สำคัญ เมื่อสักครู่นี้หายไป 5 คะแนนแล้ว แต่เมื่อตอนตบหลังกลับมาคะแนนกลับมา 78 คะแนน ก่อนจะกลับคำว่ากลับมา 37 คะแนนพอ
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า เมื่อไม่กี่เดือนก่อนตนถูกถีบออกจากรัฐบาล แต่ไม่เป็นไรจะยกความเจริญให้กับจังหวัดกระบี่ ส่วนตนจะโดนอะไรไม่มีปัญหาขอให้ประชาชนชาวกระบี่เจริญขึ้นเท่านั้นพอ แต่สุดท้ายตนก็ได้กลับมาคราวนี้ไม่ได้เป็นแค่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่กลับมารอบนี้ด้วยพลัง ของประชาชนชาวกระบี่ ที่มี สส.อยู่ 3 คนจึงได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อกลับมาก็คิดถึงชาวกระบี่จึงมีการตั้ง คนกระบี่เป็นรัฐมนตรี ก้อย ศศิธร กิตติธรกุล มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเมื่อช่วงสิ้นปี ได้มีการจัดงาน OTOP ตนเรียกว่าก้อยเป็นตัวเงินตัวทองของงาน OTOP และตัวเงินตัวทองที่เดินสองขา ไม่ใช่คลาน 4 ขา เพราะตั้งแต่นางสาวศศิธร มาคุมงานก็มีรายได้ทะลุ 100 ล้านทุกวัน แล้วจะไม่เรียกตัวเงินตัวทองได้อย่างไร วันนี้ขอให้ก้อยมาเป็นตัวเงินตัวทองของชาวกระบี่ได้หรือไม่ เพื่อเรียกเงินเรียกร้องให้กับพี่น้องชาวกระบี่ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และการที่ชาวกระบี่ให้ สส.พรรรภูมิใจไทย ยกจังหวัดเสี่ยงจะถึงหูนายกรัฐมนตรีตลอดเวลา และเป็นไปไม่ได้เลยที่ตนเองจะลืมคำว่า “จังหวัดกระบี่ ที่มี สส.ของพรรคภูมิใจไทยยกจังหวัดนะเว้ยไอ้หนู ดังนั้นชาวกระบี่ต้องการอะไร เอ็งต้องบันดาลมาให้ทุกอย่าง แม้กระทั่งเดือนกับดาวก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะนำมาให้เขา“
ดังนั้นขอให้ชาวกระบี่เลือก สส.ให้กับพรรคภูมิใจไทยยกจังหวัดอีกครั้ง เพราะมี สส.สามคนก็ดีกว่ามี สส.คนเดียว เพราะเสียงดังกว่า มีความเป็นเอกภาพ และตนจะขอแบบนี้ทุกจังหวัดในภาคใต้ เพราะพรรคภูมิใจไทยเกิดได้มีศักดิ์ มีศรีอยู่ได้ เพราะคนภาคใต้ให้โอกาสตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมาเจ็ดปีพรรคภูมิใจไทยได้แสดงผลงานให้คนภาคใต้เห็นว่า ภาคใต้ไม่ใช่ภาคที่ได้คนสุดท้าย เพราะนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็เป็นคนหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถือว่าสำคัญกับพรรคภูมิใจไทย เป็นรองนายกรัฐมนตรี ที่หากตนปฎิบัติหน้าที่ไม่ได้นายพิพัฒน์ คือนายกรัฐมนตรี สั่งให้มาเป็นก็ไม่ยอมเป็น รักษาการก็ไม่ยอมรักษาการ เพราะนายพิพัฒน์ อ้างว่าต้องลงพื้นที่ ไม่ได้อยู่กรุงเทพ นอกเวลางานก็วนอยู่ในภาคใต้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า วันนี้ขอพลังพี่น้องชาวกระบี่เขต 3 เลือกโกขุนอย่าให้แกตกใต้ถุน และทางที่ดีก็เลือกเบอร์ 37 ให้ตนด้วย 37 ถือเป็นเลขมงคล จะจับได้เบอร์อะไรมาก็ต้องพยายามหาความเป็นมงคลไว้ก่อน ตอนเปิดออกมาจะเป็นลมตาย แต่มีคนบอกว่า ”หัวหน้าจะไปเป็นลมทำไม เลขมงคลจะตาย เพราะ 3+7 = 10 ต่อด้วย 1+0 เป็น 1 ตนไม่ขอเลข แต่ขอเบอร์ 37 เพื่อกลับมาทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มที่ และจังหวัดกระบี่ก็ขอรักษาแชมป์ ทำให้พวกตนเดินไปไหน ในฐานะนายกรัฐมนตรี และให้นายพิพัฒน์ เดินไปไหนในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ได้ภูมิใจว่ากระบี่ภูมิใจไทยยกจังหวัด ถ้าเลือกและรับรองว่าถ้าเลือก ภูมิใจไทยจังหวัดกระบี่ นายอนุทินจะเป็นนายกฯ ให้กับชาวกระบี่ และจะได้คุยได้ว่ามีกระบี่ยกจังหวัด และชาวจังหวัดกระบี่จะได้บอกว่า “นายกฯ เป็นเด็กกู” ถ้าให้ภูมิใจไทยแล้วสั่งตนไม่ได้ ตนก็ไม่ใช่คนแล้ว
ก่อนมาเวทีปราศรัย ตนได้ไปไหว้พระ เหมือนมีมงคลนิมิตที่ดี ตนได้กราบไปที่พระพิฆเนศ เรื่องนี้ต้องขอโทษพี่น้องชาวมุสลิมด้วย ก็ต้องมีมูกันบ้าง ปรากฏว่า กราบมีสัตว์มงคลอยู่กับพระพิฆเนศ เป็นหนู ท่านเหยียบท่านเหยียบหลังหนูหลังแอ่นเลย ไม่เป็นไรเพราะตนถือว่าพระพิฆเนศเป็นตัวแทนของประชาชนชาวกระบี่ ถือว่าเหยียบหลังให้ตนทำงาน และตอนทำงานหนักมาชาวกระบี่ก็เหยียบหลังให้เหมือนเป็นการนวด ไม่มีปัญหา ตนยินดีทำงานไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย
นอกจากนี้นายอนุทินยังกล่าวว่า โครงการแลนด์บริดจ์ ก็ไม่ทิ้งจะเดินหน้าเพื่อเชื่อมต่อทะเลอ่าวไทยกับอันดามัน และมีถนนตั้งแต่ภาคเหนือลงมาถึงภาคใต้ตามแนวขวานทองของไทย เพราะมันคือสัญลักษณ์ความเจริญของประเทศ พวกตนต้องทำให้หมด หากประชาชนชาวใต้อยู่ดีกินดีทุกคนทุกจังหวัดประเทศไทยได้อานิสงส์เยอะแยะมากมาย
นายอนุทิน กล่าวถึงการรักษาธิปไตยของไทย ว่า จะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบไทยเป็นอันขาด ทำงานไปค้าขายไป “เมื่อกี้เจอม๊ะในตลาด ม๊ะบอก อย่าไปเปิดด่านนะ จึงถามว่าอยู่ไหน ม๊ะบอกว่าอยู่กระบี่แต่อย่าไปเปิดด่านกับเขมร โหดูม๊ะสั่งสิ ผมจึงตอบกลับไปว่าไม่มีทาง ยังเปิดไม่ได้ม๊ะอย่าห่วง อย่าเป็นห่วงตนดูแลเอง”