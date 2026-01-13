กกต.แจงอัปเดตข้อมูลแอปฯ Smart Vote ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ หน่วยเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่ 14 ม.ค.

กกต. ชี้แจงการอัปเดตข้อมูลใน Application Smart Vote ย้ำตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ พร้อมหน่วยเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่ 14 ม.ค.เป็นต้นไป
วันนี้ (13 ม.ค.) สำนักงาน กกต.ชี้แจงว่า ตามที่มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Application Smart Vote ว่ายังไม่ปรากฏข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งในบางจังหวัด นั้น
สำนักงาน กกต.ขอชี้แจง ว่า การอัปเดตข้อมูลใน Application Smart Vote เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ดังนี้ ข้อมูลเขตเลือกตั้ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2569
ส่วนรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลตามที่ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 เขต ว่ามีประกาศรับสมัครหรือไม่รับสมัครหรือถอนชื่อผู้สมัครออกจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 เขต จะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 13 มกราคม 2569 ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่ Application Smart Vote ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2569 เป็นต้นไป