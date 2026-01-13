"ไชยา" ขึ้นปราศรัยกธ.ย้ำดูแลเกษตรกรอีสาน “ทำมากกว่าพูด” แซะบางยุคมาแต่ขอคะแนนลืมสัญญา

“ไชยา พรหมา” สมทบเวทีปราศรัยใหญ่กธ. ขอนแก่น ขอปชช.มั่นใจนโยบายเน้นดูแลเกษตรกรอีสาน “ทำมากกว่าพูด” เผยบางยุคการเมือง พอมีอำนาจลืมคำสัญญามาแต่ขอคะแนน ชูพรรคผลักดันราคาปุ๋ยถูก ตั้งธนาคารปชช. บริหารจัดการน้ำเป็นระบบ
เมื่อวันที่ (13 ม.ค.69) เวลา 17.00 น.นายไชยา พรหมา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 หนองบัวลำภู หมายเลข 7 พรรคกล้าธรรม ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคกล้าธรรม ที่ตลาดนัดบ้านหินกอง จ.ขอนแก่น สมทบ กับแกนนำของพรรคเพื่อไทย โดยประกาศบนเวทีปราศรัย ว่า เหตุที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม เพราะดูแลเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานเป็นหลัก โดยเงื่อนไขหนึ่งของพรรคกล้าธรรม คือทุกครั้งที่ร่วมรัฐบาลพรรค ควรจะได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลัก เพราะเป็นกระทรวงหัวใจสำคัญของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน ดังนั้นจึงถูกจริตกับตนเองในฐานะที่เป็น สส.ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู มาถึง 9 สมัย โดยตนเองมาจากลูกชาวไร่ชาวนาและอยู่กับประชาชนมาตลอดระยะเวลาที่เป็น สส.กว่า 30 ปี โดยที่ผ่านมาพบว่าความเป็นอยู่ ของเกษตรกร ยังยากลำบากเสียงของคนจน ไม่ดังเท่ากับภาคธุรกิจ เอกชน ที่เรียกร้องไปยังรัฐบาล และรัฐบาลมีมาตรการต่างๆสนับสนุนออกมา แต่สำหรับภาคการเกษตรแล้วยังต้องเดินสายประท้วงไปยังทำเนียบรัฐบาล และกระทรวงเกษตรฯ โดยเสียงของคนลำบาก หรือ เสียงของคนจนยังไม่ดังพอ โดยทุกรัฐบาลเมื่อเวลาอยากได้คะแนน ก็จะมาขอคะแนนจากภาคคนอีสาน และเมื่อได้ไปจำนวนมากพอ มีอำนาจแล้วไม่เคยมีนโยบายใดที่เกี่ยวข้องกับคนจนโดยเฉพาะประชาชนภาคการเกษตรทั้งหลาย
“2 ปีของบางรัฐบาล ลืมคำสัญญาของประชาชนพอได้อำนาจแล้วก็ลืม แต่บัดนี้คนอีสานจะต้องลืมตาอ้าปากยืนบนขาของตนเองได้ ซึ่งวันนี้ตนเองเห็นพรรคกล้าธรรม นำโดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรค หัวหน้าพรรค เป็นคนจริงและกล้าต่อสู้และพูดอย่างไรก็ทำเช่นนั้น” นายไชยา กล่าว
นายไชยา ยังปราศรัยถึงนโยบายของพรรคกล้าธรรม อีกว่า พรรกล้าธรรม จะแก้ปัญหา ที่ดิน ส.ป.ก. ให้เป็นโฉนดครุฑแดง เพื่อยกระดับที่ดิน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และทำประโยชน์ในที่ดินทำกินของตนเองได้ และพรรคกล้าธรรมยังมีนโยบายบริหารจัดการน้ำ โดยจะใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรม AI เข้ามาช่วยช่วยระบบชลประทาน ให้ทันสมัย โดยต้องเอาชนะธรรมชาติให้ได้จึงเป็นหัวใจสำคัญของภาคการเกษตร นอกจากนี้ยังจะดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อย และอื่นๆ เพิ่มเติมด้วยการลดต้นทุนการผลิต ใช้ปุ๋ยในราคาที่ถูกลง เพื่อเป็นที่พึ่งชาวไร่ ชาวนา พร้อมกันนี้จะเร่งนโยบายลดดอกเบี้ย ด้วยการจัดตั้งธนาคารเพื่อประชาชนหรือธนาคารเกษตรเพื่อประชาชนดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ4 ต่อปีเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยซึ่งทั้งหมดคือแนวทางของพรรค โดยยืนยันว่านโยบายทั้งหมดจะทำมากกว่าพูด ดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าพรรคกล้าธรรมและตนเอง พร้อมที่จะร่วมเข้าไปแก้ไขปัญหา ของภาคการเกษตรนี่คือเหตุผลของการตัดสินใจที่มาร่วมอุดมการณ์กับพรรคกล้าธรรมเพราะเห็นว่ามีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาประชาชนภาคการเกษตรเป็นหลัก