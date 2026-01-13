“จิตภัสร์” นำทีมไทยก้าวใหม่ พบประธานโอลิมปิกไทย รับฟังแนวคิดดันนโยบายกระดับวงการกีฬาไทยสู่สากล

“จิตภัสร์”นำทีม“ไทยก้าวใหม่” พบ “ประธานโอลิมปิกไทย“รับฟังแนวคิด พัฒนานโยบายกีฬาให้ตอบโจทย์ เพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลยั่งยืน
วันนี้( 13 ม.ค. 69 )น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ผู้สมัครสส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมคณะทำงานเข้าพบ นายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนานโยบายด้านการกีฬาของประเทศไทย
ทั้งนี้น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า การเข้าพบประธานคณะกรรมการโอลิมปิกฯ ครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการรับฟังปัญหา อุปสรรค และสถานการณ์จริงของวงการกีฬาไทยจากคนกีฬาตัวจริง เพื่อนำมาประกอบในการจัดทำนโยบายด้านกีฬาของพรรคไทยก้าวใหม่ เพื่อให้มีความสมบูรณ์รอบด้าน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักกีฬา สมาคมกีฬา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาทั้งระบบได้อย่างแท้จริง
น.ส.จิตภัสร์กล่าวอีกว่า พรรคมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างเป็นระบบ และก้าวสู่ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ถือเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐาน กำหนดทิศทาง และผลักดันการพัฒนาวงการกีฬาของชาติอย่างต่อเนื่อง
”ดังนั้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการทำให้นโยบายด้านกีฬาของพรรคไทยก้าวใหม่ มีความครบถ้วน สอดคล้องกับบริบทจริง และสามารถเป็นพลังสนับสนุนการขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยในระยะยาว“น.ส.จิตภัสร์กล่าว