”ดร.เอ้“ ยิ้มแก้มแตก! คนเมืองคอนบอกจำได้ หอบพุทราเชื่อมให้กิน

“ดร.เอ้” ยิ้มแก้มแตก! คนเมืองคอนบอกจำได้ หอบพุทราเชื่อมให้กินระหว่างทาง พ่อค้าแม่ค้า สะท้อนปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ก่อนไหวศาลหลักเมือง-ห่มผ้าพระธาตุ ขอพรผู้สมัครประสบผลสำเร็จ ให้คนเลือก “สุชัชวีร์” เป็นนายกฯ คนที่ใช่ ลั่น ผ่าตัดโครงสร้าง แก้ระบบราชการ-ภัยพิบัติทั่วประเทศ
วันที่ 13 มกราคม 2569 ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ลงพื้นที่หาเสียงภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช-พัทลุง
โดยเริ่มภารกิจแรกของวันนี้ เดินพบปะประชาชน ณ ตลาดสดเทศบาลนครศรีธรรมราช พบปะพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน รับฟังปัญหาค่าครองชีพและเศรษฐกิจชุมชน
ทันทีที่ลงรถตู้ มาจอดที่บริเวณหน้าตลาดสดได้ลงมาสวัสดีชาวบ้านที่หน้าห้างทองจงเจริญทอง ซึ่งคุณลุงที่นั่งกินน้ำชา บอกว่า “จำได้” ชอบตั้งแต่สมัย ดร.เอ้ ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ทำให้ ดร.เอ้ ยิ้มแก้มปริ พร้อมพูดย้ำว่า อยากจะช่วยนครศรีธรรมราชทั้งเรื่องการศึกษาแก้ปัญหาน้ำท่วม จึงขอคะแนนเสียงให้เลือกผู้สมัครของพรรค และเบอร์พรรค เบอร์ 49 ซึ่งก่อนกลับคุณลุงได้นำพุทราเชื่อมใส่กล่องและน้ำเก๊กฮวย มามอบให้ ดร.เอ้ เพื่อกินระหว่างทาง พร้อมบอกว่า ฝากช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมให้คนเมืองคอนด้วย
ขณะที่คุณลุงร้านน้ำชา ในตลาดบอกว่า จะเลือกเบอร์ 49 และชอบมากเวลาขึ้นเวทีดีเบต เพราะเป็นคนพูดเก่ง มีความรู้ พร้อมขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และยังสะท้อนเกี่ยวกับเงินคนแก่ขอเป็นเดือนละ 1,000 บาทได้หรือไม่ ดร.เอ้ ระบุว่า เรามีนโยบายนี้อยู่แล้ว ซึ่งคนแก่หลายคนมีภาระเรื่องหนี้สิน โดยพรรคไทยก้าวใหม่มีนโยบายนี้มาดูแลผู้สูงอายุ
ดร.เอ้ กล่าวระหว่างเดินหาเสียงว่า ตอนเดินเข้าตลาดมา ก็เห็นกระสอบทรายกั้นน้ำท่วม จึงขอยืนยันกับชาวบ้านว่า ตนไม่ได้เข้ามาแก้ปัญหาสั้น ๆ แต่ต้องการแก้ปัญหาระยะยาวให้คนนครฯ พอฝนตกหนัก น้ำก็ท่วม ท่านก็รู้ว่า ตนเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด ทั้งนี้ คนนครฯ ชอบเรียนหนังสือ นโยบายของเรา พ่อค้าแม่ค้าเชียร์เรื่องการศึกษาให้เรียนฟรีจนจบปริญญาเอก เพราะประเทศไทยขาดแคลนคนเก่งมาก ๆ ไปเรียนต่างประเทศแล้วไม่กลับมาพัฒนาบ้านเมือง จึงอยากให้เรียนฟรี ปลดหนี้ กยศ. รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา น้ำยางไม่ต้องขนไปที่มาเลเซีย การทำให้แรงงานมีทักษะสูงเกิดขึ้นในไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมแพทย์
ส่วนคู่แข่งอย่างพรรคการเมืองอื่น ดร.เอ้ ย้ำว่า พรรคไทยก้าวใหม่แตกต่าง เป็นพรรคที่ทำการเมืองสร้างสรรค์ ไม่ได้หาเสียงในสิ่งที่ทำไม่ได้ จึงอยากให้ลองสิ่งใหม่
“สุชัชวีร์ ลูกคนใต้ ตั้งใจมาขอดูแลลูกหลานคนใต้ด้วยการศึกษาให้ดีที่สุด เรื่องเศรษฐกิจปากท้อง และการแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ที่ซ้ำซากมาทุกปี พร้อมขอคะแนนให้ผู้สมัครและคะแนนพรรคสนับสนุนตน เพื่อมาเปลี่ยนนครศรีธรรมราช ที่มีความพร้อมแบบก้าวกระโดด” ดรฺ.เอ้ สุชัชวีร์ กล่าว
หลังจากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช และวัดพระธาตุ เพื่อขอพรให้กับผู้สมัครและพรรคไทยก้าวใหม่ โดยครั้งนี้ ดร.เอ้ และผู้สมัคร มีโอกาสได้ห่มพระธาตุ และเดินรอบพระธาตุ 3 รอบ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ระหว่างการพบปะประชาชนในพื้นที่นั้น ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ให้สัมภาษณ์ว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผู้สมัครทั้งหมด 4 เขต จาก 9 เขต คือ เขต 2 เขต 5 เขต 6 และ เขต 9 ซึ่งตนได้ขอพรจากศาลหลักเมืองและวัดพระธาตุ ให้คนไทยมีแต่ความสุข
"พร้อมขอพรให้ผู้สมัครของพรรค ประสบผลสำเร็จทุกคน และขอให้ตนเองได้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ใช่คนที่ดี นำพาประเทศก้าวใหม่ ให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจน ลูกหลานได้เรียนหนังสือในระดับสูง รวมถึงประเทศไทยมีความรัก ความสามัคคี ปลอดภัย พร้อมย้ำว่า ทั้ง 4 เขตนั้น พรรคตั้งใจส่งผู้สมัคร โดยตนได้ลงมาช่วยหาเสียงในวันนี้ และย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องผ่าตัด โดยที่ที่ผ่านมาเศรษฐกิจซบเซา การเมืองที่หาเสียงด้วยประชานิยมเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ช่วยให้ประเทศดีขึ้น แต่ทำให้ถอยหลังลง ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยเจอวิกฤตรอบด้าน โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบปัญหาน้ำท่วม และประชาชนเสียชีวิต ขาดความสามารถการแข่งขัน ซึ่งพื้นที่ภาคใต้ ทดถอยเรื่องการเกษตร ไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง ความสามารถด้านการศึกษาลดลง เศรษฐกิจปากท้อง ไม่มีรายได้เพิ่ม ดังนั้น จึงขอถามว่าจะอยู่เช่นเดิมใช่หรือไม่ ซึ่งพรรคไทยก้าวใหม่ตั้งใจจะผ่าตัด โดยเฉพาะต้องเริ่มที่ระบบราชการ เป็นราชการอิเล็กทรอนิกส์หยุดปัญหาคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นสาเหตุเบื้องต้น ดูแลด้านการศึกษาครอบคลุมบุคลากร หลักสูตร เพื่อแข่งขันกับต่างประเทศ พร้อมกับผ่าตัดระบบสุขภาพอย่างเท่าเทียม ดังนั้น ขอให้พรรคไทยก้าวใหม่ได้เข้ามาผ่าตัดโครงสร้างของประเทศไทย การจะผ่าตัดสำเร็จนั้น เริ่มต้นด้วยการคิดบวก ไม่ทะเลาะกับใคร เพราะหากมีความขัดแย้งก็ผ่าตัดไม่ได้ ซึ่งวิธีการผ่าตัดเป็นไปตามหลักวิชาการ ทุกอย่างทำได้จริงไม่มีบิดเบือน ถือเป็นนโยบายหลักของพรรคไทยก้าวใหม่ที่อาสาดูแลลูกหลานของทุกคน เหมือนลูกของเราเอง อาสาดูแลประชาชนที่ยากจน ทั้งเกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้า ให้สามารถลืมตาอ้าปากได้ ปลดหนี้ ในนโยบายเมื่ออายุ 60 ปี ลดค่าไฟเหลือ 3 บาทและถูกกว่า พรรคสามารถทำให้ได้ พร้อมย้ำทุกนโยบายของพรรคทำได้จริง และเป็นพรรคเดียวที่ประกาศชัดเจนว่า จะหยุดภัยพิบัติทั้งประเทศให้ได้ ขอไปแก้กฎหมายหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องดูแลเรื่องภัยพิบัติ หากทำไม่ได้ประชาชนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐได้" ดร.เอ้ สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ในระหว่างวันของการลงพื้นที่แดนใต้ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ได้ไปไหว้อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5) และลูกหลานชาวใต้ได้ฝากจดหมายน้อย มีข้อความใส่กระดาษ โดยเขียนหัวกระดาษถึงพี่เอ้ สร้างสีสันให้กับการพบปะประชาชนในครั้งนี้อย่างมาก เพราะ ดร.เอ้ สุชัชวีร์ นับเป็นหนึ่งในตัวอย่างคนรุ่นใหม่ (idol) ซึ่งเยาวชนนำไปเป็นแบบอย่างของบุคคลที่มุ่งมั่นนำการศึกษามาพัฒนาตนเองและประเทศชาติ