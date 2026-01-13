"ตรีนุช" เผย พปชร.ชูธง “คนไทยต้องมีงานทำ” ควบคู่หลักประกันชีวิต ดันสิทธิ ม.40 ยกระดับแรงงานนอกระบบ แจง "ประวิตร" พร้อมหนุน
วันที่ (13 มกราคม 2569) นางสาวตรีนุช เทียนทอง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยแนวนโยบายด้านแรงงานของพรรค ภายใต้กรอบ “คนไทยต้องมีงานทำ” ควบคู่กับการเสริมสร้างหลักประกันชีวิตให้แรงงานนอกระบบ ผ่านการยกระดับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40
นางสาวตรีนุช ระบุว่า แนวนโยบายดังกล่าวต่อยอดจากการดำเนินงานด้านแรงงานที่ได้ขับเคลื่อนมาก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 และได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรค
สำหรับสาระสำคัญของการปรับสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย การเพิ่มเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพจาก 1,000 บาท เป็น 3,000 บาทต่อเดือน การเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 200 บาท เป็น 300 บาท และการเพิ่มค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยหรือหยุดรักษาตัว จาก 50 บาท เป็น 200 บาทต่อครั้ง รวมถึงการขยายความคุ้มครองในบางกรณี และการปรับหลักเกณฑ์เงินบำเหน็จชราภาพให้ครอบคลุมทายาทมากขึ้น
แนวนโยบายดังกล่าวครอบคลุมแรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน อาทิ เกษตรกร คนขับรถรับจ้าง และผู้ค้ารายย่อย ซึ่งเป็นกำลังแรงงานหลักของประเทศ โดยมุ่งให้การมีงานทำดำเนินควบคู่กับการมีหลักประกันชีวิตที่เหมาะสม
นางสาวตรีนุช กล่าวย้ำว่า แนวนโยบายด้านแรงงานของพรรคพลังประชารัฐให้ความสำคัญกับประชาชนกลุ่มฐานราก และการสร้างระบบรองรับแรงงานนอกระบบให้มีความมั่นคงมากขึ้นในโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ