"ธรรมนัส-นฤมล" ประกาศกลางร้อยเอ็ด เดินหน้าเปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนดครุฑแดง ชี้คำสัญญาแจกเงิน หลอก ประชาชนผิดกฎหมาย จี้ กกต.สอบ พร้อมปลุกชาวอีสานเลือกคนทำงานจริง
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 09.30 น.พรรคกล้าธรรม นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม และ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม เปิดเวทีปราศรัยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวันที่ 2 เพื่อช่วยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคในการเลือกตั้งซ่อม
โดยเวทีแรกจัดขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง เพื่อช่วย นางรัชนี พลชื่อ ผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ด เขต 3 เบอร์ 3 และเวทีที่สองจัดขึ้นที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เพื่อช่วย นายนีโอ พลซื่อ ผู้สมัคร สส.ร้อยเอ็ด เขต 4 เบอร์ 5 ซึ่ง บรรยากาศทั้ง 2 เวทีในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนมาร่วมรับฟังการปราศรัยจำนวนมาก
ในช่วงหนึ่งของการปราศรัย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานของพรรคกล้าธรรมว่า พรรคยึดหลัก “ไม่ขายฝัน แต่ทำได้จริง”โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและหนี้สินของพี่น้องประชาชน อย่างเช่นเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ตอนที่แรกตนประกาศว่า จะทำให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรอย่าง ทุกคนก็บอกว่า ตนขี้โม้ ซึ่งที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ตนทำได้ และจากนี้ก็จะทำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยกระดับให้เป็นโฉนดครุฑแดง เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ในการเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างถูกกฎหมาย
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวย้ำว่า พรรคกล้าธรรมจะไม่เสนอนโยบายที่สวยหรูแต่ทำไม่ได้ เพราะเมื่อถึงเวลาเป็นรัฐบาลแล้วไม่สามารถทำตามสัญญา จะสร้างความเดือดร้อนและความผิดหวังให้กับประชาชน โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวชื่นชม นางรัชนี ว่าเป็นผู้สมัครที่ทำงานหนัก ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลักดันงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน แต่เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
ขณะที่ ศ.ดร.นฤมล กล่าวปราศรัยว่า พรรคกล้าธรรมยึดหลักนโยบายที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ให้คำสัญญาที่เป็นไปไม่ได้ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการหาเสียงด้วยการสัญญาแจกเงินหรือผลประโยชน์ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กกต.ต้องตรวจสอบด้วย และขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกผู้แทนที่มีความจริงใจ ทำงานได้จริง และไม่หลอกลวงประชาชน
ด้านนายนีโอ กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจจำนวนมาก ระบุรู้สึกปลื้มใจแทนคุณพ่อและครอบครัว พร้อมย้ำว่าเติบโตมากับการลงพื้นที่ เห็นพ่อแม่รับฟังและแก้ปัญหาประชาชนมาโดยตลอด แม้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ แต่ความผูกพันกับพี่น้องยังคงแน่นแฟ้น
นาย นีโอ ระบุว่า ปัญหาสำคัญของพื้นที่คือเรื่องน้ำ แม้มีแหล่งน้ำหลายสายแต่ยังประสบภัยแล้ง จึงเสนอแนวคิดขุดลอกลำน้ำชีหลง พร้อมสูบน้ำจากแม่น้ำชีโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเย็นวันเดียวกัน เวลาประมาณ 17.30 น.พรรคกล้าธรรม เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ที่ตลาดนัดบ้านหินกอง จ.ขอนแก่น ซึ่งพรรคกล้าธรรมได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง จำนวน 8 เขต ได้แก่ เขต 2 นายชัชวาล ธีรภานุ เบอร์ 3 ,เขต 3 นายเอกชัย สืบสารคาม เบอร์ 1 , เขต 4 น.ส.อาทิตยา พงษ์สมบัติ เบอร์ 3, เขต 5 นายปราชญา หงอกชัย เบอร์ 3 , เขต 7 นายภูษณ คำเวียง เบอร์ 3, เขต 8 นายธนิก มาสีพิทักษ์ เบอร์ 3, เขต 10 นายประยูร เทียมทะนง เบอร์ 6 และ เขต 11 นายพัฒนวิทย์ ใจตรง เบอร์ 7